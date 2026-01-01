Firefly III es el estándar de oro para la gestión de finanzas personales autoalojada. Ofrece una plataforma integral para registrar tus ingresos, gastos y presupuestos con la precisión de un software de contabilidad profesional. El sistema de contabilidad de doble entrada registra cada transacción con un contexto completo de origen y destino, creando un libro mayor preciso que podés auditar en cualquier momento.

Al autoalojar en tu propio VPS, eliminás el riesgo de compartir datos financieros sensibles con agregadores de terceros, asegurando que tu patrimonio neto, hábitos de gasto y saldos de cuenta permanezcan estrictamente confidenciales, sin tarifas de suscripción y sin minería de datos.