Implementá Firefly III en un clic.
Tomá el control total de tus finanzas personales con un sistema de contabilidad de partida doble seguro y autoalojado.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Firefly III
Firefly III es el estándar de oro para la gestión de finanzas personales autoalojada. Ofrece una plataforma integral para registrar tus ingresos, gastos y presupuestos con la precisión de un software de contabilidad profesional. El sistema de contabilidad de doble entrada registra cada transacción con un contexto completo de origen y destino, creando un libro mayor preciso que podés auditar en cualquier momento.
Al autoalojar en tu propio VPS, eliminás el riesgo de compartir datos financieros sensibles con agregadores de terceros, asegurando que tu patrimonio neto, hábitos de gasto y saldos de cuenta permanezcan estrictamente confidenciales, sin tarifas de suscripción y sin minería de datos.
Funciones principales de Firefly III
Contabilidad por partida doble
Asegurá la precisión financiera con un sistema de nivel profesional que registra cada centavo en múltiples cuentas.
Presupuesto Avanzado
Establecé presupuestos complejos mensuales o anuales y recibí indicadores visuales cuando te estés acercando a tus límites.
Reglas de automatización
Ahorrá tiempo creando reglas personalizadas que categorizan y etiquetan transacciones automáticamente según descripciones o montos.
Reportes Detallados
Generá gráficos y tablas reveladores para visualizar tu patrimonio neto, tus patrones de gasto y tu crecimiento financiero a lo largo del tiempo.
¿Por qué ejecutar Firefly III en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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