Implementá PsiTransfer con instalación en un clic.
Compartir archivos autoalojados de forma simple con enlaces que caducan, protección con contraseña y subidas reanudables — sin necesidad de cuentas.
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Lo que podés crear con PsiTransfer
PsiTransfer es un servicio de transferencia de archivos ligero y de código abierto para compartir archivos a través de enlaces de descarga con caducidad — no se requieren cuentas para remitentes ni destinatarios. Los archivos se organizan en 'buckets' de carga con períodos de retención configurables que van desde una descarga única hasta una caducidad de 8 semanas. Cada 'bucket' puede protegerse opcionalmente con contraseña mediante cifrado AES, y los destinatarios pueden descargar todo como un único archivo zip o tar.gz sin necesidad de instalar nada.
Alojar PsiTransfer en tu propio VPS mantiene las transferencias de archivos privadas: sin límites de tamaño impuestos por un servicio en la nube, sin metadatos de archivos enviados a terceros, y con control total sobre las políticas de retención y el almacenamiento. Un panel de administración opcional te permite monitorear las cargas activas y gestionar el almacenamiento desde una única página protegida.
Funciones principales de PsiTransfer
Links de descarga que caducan
Establecé la retención desde una descarga única hasta 8 semanas — los archivos y sus enlaces se limpian automáticamente cuando expiran.
No necesitás cuentas
Los destinatarios descargan archivos directamente desde un enlace compartible sin registrarse ni iniciar sesión en ningún servicio.
Contenedores protegidos con contraseña
Asegurá cualquier carga con contraseñas de bucket encriptadas con AES para que solo los destinatarios previstos puedan acceder a los archivos compartidos.
Subidas reanudables
Las cargas de archivos grandes se reanudan automáticamente después de interrupciones de red utilizando el protocolo tus.io, evitando transferencias fallidas en conexiones lentas.
Descarga masiva de archivo
Los destinatarios pueden descargar todos los archivos de un bucket como un único archivo zip o tar.gz con un solo clic, sin descargar los archivos individualmente.
Panel de control de Admin
Monitoreá todos los buckets activos, visualizá el uso de almacenamiento y eliminá las cargas desde un panel de administración protegido con contraseña en /admin.
¿Por qué ejecutar PsiTransfer en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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