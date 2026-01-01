Implementá Element con instalación en un clic.
Cliente de mensajería seguro basado en Matrix con cifrado de extremo a extremo para equipos y comunidades que son dueños de sus datos.
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Lo que podés crear con Element
Element es una plataforma de mensajería y colaboración de código abierto basada en el protocolo Matrix. Ofrece mensajería cifrada de extremo a extremo, llamadas de voz y video, y uso compartido de archivos por defecto, con la capacidad de conectarse a cualquier homeserver de Matrix — incluyendo instancias de Synapse autoalojadas o servidores públicos como matrix.org.
Alojar Element en tu propio VPS mantiene tu infraestructura de mensajería bajo tu control. Podés configurar los ajustes de federación, aplicar políticas de seguridad, integrar con tu propio homeserver de Matrix y asegurar que las comunicaciones comerciales sensibles nunca pasen por infraestructura de nube de terceros.
Funciones principales de Element
Cifrado de extremo a extremo
Todos los mensajes están cifrados por defecto usando el protocolo Matrix Olm/Megolm, lo que garantiza que solo los participantes previstos puedan leer las conversaciones.
Red Open Matrix
Conectate a cualquier homeserver de Matrix y comunicate a través de diferentes clientes compatibles con Matrix, lo que permite la federación sin dependencia de plataforma.
Sincronización multiplataforma
El historial de mensajes sincronizado en la web, escritorio, iOS y Android garantiza que las conversaciones sean accesibles en cada dispositivo en tiempo real.
Llamadas de voz y video
Las llamadas de voz y video cifradas integradas con pantalla compartida permiten la colaboración en tiempo real sin salir de la interfaz de mensajería.
Integraciones de Puente
Puentes conectan Element con Slack, IRC, Telegram y otras plataformas de mensajería, consolidando las comunicaciones en una única interfaz.
¿Por qué ejecutar Element en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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