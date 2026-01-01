Implementá Jelly-Clipper con una instalación de 1 clic.
Aplicación complementaria autohospedada para Jellyfin que crea, comparte y gestiona clips de video de tu biblioteca multimedia.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Jelly-Clipper
Jelly-Clipper is an open-source web companion to Jellyfin that turns any moment in your media library into a shareable clip. Paste a Jellyfin video URL, select a start and end point, and Jelly-Clipper produces a permanent clip stored alongside your library and accessible to every authenticated Jellyfin user on your instance.
Self-hosting Jelly-Clipper on a VPS keeps clips, downloaded source files, and the SQLite database on infrastructure you control, with no third-party uploads, no public sharing services, and a scheduled cron job that automatically reclaims storage by purging cached originals older than your retention window.
Funciones principales de Jelly-Clipper
Recorte basado en URL
Pegá una URL de video de Jellyfin y definí marcas de tiempo de inicio y fin para generar un clip sin salir del navegador.
Autenticación de Jellyfin
Reutiliza las cuentas de usuario de Jellyfin para que solo los miembros de tu instancia de Jellyfin puedan ver, crear o administrar clips.
Biblioteca de clips permanente
Los clips guardados persisten indefinidamente en cada perfil de usuario con enlaces compartibles accesibles para el resto de la instancia.
Reproducción local inteligente
Detecta cuando el archivo multimedia original está montado localmente y lo reproduce directamente para evitar descargas o transcodificaciones innecesarias.
Limpieza automatizada
Un trabajo cron configurable elimina los archivos fuente descargados después de un período de retención para que el volumen de videos se mantenga bajo control.
¿Por qué ejecutar Jelly-Clipper en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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