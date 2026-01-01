MaxKB es una plataforma de código abierto para construir agentes de IA de base de conocimientos empresariales impulsados por Generación Aumentada por Recuperación (RAG). Procesa PDF, Word, Excel, Markdown y HTML en embeddings vectoriales y los conecta a tu LLM de elección — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, o un modelo local. Un motor de flujo de trabajo visual permite a los equipos implementar agentes inteligentes de preguntas y respuestas sin escribir código.

Alojar MaxKB en tu propio VPS mantiene los documentos propietarios, las interacciones con clientes y el conocimiento empresarial completamente dentro de tu infraestructura, eliminando los costos de la nube por consulta y dándote control total sobre la selección de modelos y la privacidad de los datos.