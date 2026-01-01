Implementá MaxKB con instalación en un clic.
Plataforma RAG open source para crear agentes de base de conocimiento de IA a partir de tus documentos y fuentes de datos.
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Lo que podés crear con MaxKB
MaxKB es una plataforma de código abierto para construir agentes de IA de base de conocimientos empresariales impulsados por Generación Aumentada por Recuperación (RAG). Procesa PDF, Word, Excel, Markdown y HTML en embeddings vectoriales y los conecta a tu LLM de elección — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, o un modelo local. Un motor de flujo de trabajo visual permite a los equipos implementar agentes inteligentes de preguntas y respuestas sin escribir código.
Alojar MaxKB en tu propio VPS mantiene los documentos propietarios, las interacciones con clientes y el conocimiento empresarial completamente dentro de tu infraestructura, eliminando los costos de la nube por consulta y dándote control total sobre la selección de modelos y la privacidad de los datos.
Funciones principales de MaxKB
Preguntas y Respuestas impulsadas por RAG
Procesa documentos automáticamente en incrustaciones vectoriales para obtener respuestas precisas y basadas en la fuente a consultas complejas.
Ingesta Multiformato
Importa PDF, Word, Excel, Markdown, HTML y texto plano — además de rastreo web para construir bases de conocimiento a partir de contenido en línea.
Flexibilidad del Modelo
Funciona con OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek y modelos alojados localmente para que elijas la opción que mejor se adapte en cuanto a costo y privacidad.
Motor visual de flujo de trabajo
Orquestá procesos de IA de múltiples pasos e integrá agentes en sistemas de atención al cliente o de RR. HH. sin escribir código.
Integración de API
La API REST completa y los fragmentos para incrustar hacen que sea sencillo agregar el agente de IA a cualquier sitio web o aplicación existente.
¿Por qué ejecutar MaxKB en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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