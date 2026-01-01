Implementá MindsDB con instalación en un clic.
Plataforma de IA que te permite crear y consultar modelos de machine learning desde tus bases de datos usando SQL estándar.
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Lo que podés crear con MindsDB
MindsDB es una plataforma de IA de código abierto que lleva el machine learning directamente a tu infraestructura de base de datos existente a través de SQL. En lugar de construir pipelines de ML separados, creás, entrenás y consultás modelos predictivos con sintaxis SQL estándar contra tus datos de PostgreSQL, MySQL o MongoDB. Soporta AutoML, pronóstico de series de tiempo, clasificación e integraciones con OpenAI, Hugging Face y otros proveedores de IA.
Desplegar MindsDB en tu propio VPS mantiene los datos de entrenamiento y los artefactos del modelo dentro de tu infraestructura, proporciona recursos dedicados para el entrenamiento del modelo y elimina los costos de la nube por predicción, haciendo que la IA sea accesible para los equipos de datos a un costo fijo predecible.
Funciones principales de MindsDB
ML basado en SQL
Creá y consultá modelos de aprendizaje automático con SQL estándar — sin necesidad de frameworks de Python ni pipelines de ML separados.
Motor de AutoML
La ingeniería de características automatizada y la selección de modelos reduce la experiencia necesaria para implementar modelos predictivos precisos.
Soporte de múltiples bases de datos
Conectate a PostgreSQL, MySQL, MongoDB y más para entrenar modelos directamente con tus datos de producción existentes.
Integraciones de Modelo de IA
Integrá OpenAI, Hugging Face y otros proveedores para agregar capacidades de PNL impulsadas por GPT e IA personalizada a través de SQL.
Pronóstico de series de tiempo
Cree modelos de pronóstico de demanda, detección de anomalías y predicción de inventario sin conocimientos especializados en ML.
¿Por qué ejecutar MindsDB en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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