Implementá Grist con una instalación de un solo clic.
Híbrido de hoja de cálculo y base de datos de código abierto como una alternativa autoalojada a Airtable.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Grist
Grist es una planilla relacional de código abierto que combina la familiaridad de las planillas con el poder de las bases de datos. Los equipos la usan para organizar datos, crear vistas personalizadas, armar dashboards y diseñar aplicaciones interactivas sin escribir código, lo que la convierte en una alternativa versátil y autoalojada a Airtable.
Con fórmulas de Python, controles de acceso granulares, una API REST y widgets personalizados, Grist permite a usuarios técnicos y no técnicos crear aplicaciones de datos sofisticadas. Esta plantilla incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos confiable, Redis para caché de rendimiento y enrutamiento HTTPS de Traefik para un acceso seguro del equipo.
Funciones principales de Grist
Modelo de Datos Relacional
Vinculá tablas con referencias y búsquedas como una base de datos, mientras mantenés la experiencia de edición familiar de una hoja de cálculo.
Fórmulas de Python
Usá Python completo para cálculos y transformaciones de datos en lugar de los lenguajes de fórmulas de hoja de cálculo limitados.
Vistas Personalizadas & Diseños
Creá vistas de tarjetas, gráficos, calendarios y diseños de widgets personalizados para visualizar e interactuar con tus datos como quieras.
Controles de acceso granular
Establecé permisos a nivel de documento, tabla, columna y fila para un control preciso sobre la colaboración del equipo y la visibilidad de los datos.
Integración de API REST
El acceso completo a la API permite leer, escribir y automatizar operaciones de datos para una integración fluida con herramientas externas.
¿Por qué ejecutar Grist en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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