Grist es una planilla relacional de código abierto que combina la familiaridad de las planillas con el poder de las bases de datos. Los equipos la usan para organizar datos, crear vistas personalizadas, armar dashboards y diseñar aplicaciones interactivas sin escribir código, lo que la convierte en una alternativa versátil y autoalojada a Airtable.

Con fórmulas de Python, controles de acceso granulares, una API REST y widgets personalizados, Grist permite a usuarios técnicos y no técnicos crear aplicaciones de datos sofisticadas. Esta plantilla incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos confiable, Redis para caché de rendimiento y enrutamiento HTTPS de Traefik para un acceso seguro del equipo.