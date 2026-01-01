Implementá pretix en un clic.
Plataforma de venta de entradas de código abierto para conferencias, festivales, talleres y cualquier evento con entrada física o digital.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con pretix
pretix es una plataforma de venta de entradas de código abierto con muchas funciones, diseñada específicamente para organizadores de eventos que quieren vender tickets sin pagar comisiones por cada uno a servicios comerciales como Eventbrite o Ticketmaster. Desarrollada y mantenida por pretix GmbH en Alemania, impulsa miles de eventos en todo el mundo —desde pequeños talleres hasta grandes conferencias y festivales— y está pensada para manejar momentos de alta demanda de ventas sin colapsar.
Alojar pretix en tu propio VPS mantiene los datos de los asistentes, la configuración de pagos y los ingresos bajo tu control total. En lugar de ceder un porcentaje de cada entrada a una pasarela de terceros, pagás una tarifa fija de hosting — y te mantenés totalmente en cumplimiento con el GDPR al mantener los datos personales dentro de la infraestructura que vos gestionás.
Funciones principales de pretix
Ventas de Tickets Flexibles
Vendé entradas pagas, gratuitas y basadas en donaciones con cupos, vales, selección de asientos y disponibilidad por franja horaria para múltiples eventos desde una sola tienda.
Pagos integrados
Integraciones nativas con Stripe, PayPal, SEPA, transferencia bancaria y muchas otras pasarelas — no se requiere un marketplace de plugins de terceros.
Disposición de asientos
Selección interactiva y visual de asientos con categorías, diferenciación de precios y asientos accesibles para teatros, salas y estadios.
Registro presencial
Las aplicaciones de escáner complementarias para celulares y computadoras validan entradas con código QR en la puerta, incluyendo un modo sin conexión para lugares con poca conectividad.
Tiendas multilenguaje
Lanzá tiendas de tickets localizadas en más de 30 idiomas con correos electrónicos traducidos, diseños de tickets y flujos de pago listos para usar.
REST API y Webhooks
Integrá pretix con CRMs, sistemas contables y la impresión de credenciales a través de una API REST documentada y webhooks basados en eventos.
¿Por qué ejecutar pretix en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
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