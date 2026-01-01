Hasta un 69% de descuento en pretix

Implementá pretix en un clic.

Plataforma de venta de entradas de código abierto para conferencias, festivales, talleres y cualquier evento con entrada física o digital.

Lanzá tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS17.299/mes
Elegir plan
30 días de garantía de devolución
Implementá pretix en un clic.

Elegí un plan VPS para pretix

Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con pretix

pretix es una plataforma de venta de entradas de código abierto con muchas funciones, diseñada específicamente para organizadores de eventos que quieren vender tickets sin pagar comisiones por cada uno a servicios comerciales como Eventbrite o Ticketmaster. Desarrollada y mantenida por pretix GmbH en Alemania, impulsa miles de eventos en todo el mundo —desde pequeños talleres hasta grandes conferencias y festivales— y está pensada para manejar momentos de alta demanda de ventas sin colapsar.

Alojar pretix en tu propio VPS mantiene los datos de los asistentes, la configuración de pagos y los ingresos bajo tu control total. En lugar de ceder un porcentaje de cada entrada a una pasarela de terceros, pagás una tarifa fija de hosting — y te mantenés totalmente en cumplimiento con el GDPR al mantener los datos personales dentro de la infraestructura que vos gestionás.

Empezar
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de pretix

Ventas de Tickets Flexibles

Vendé entradas pagas, gratuitas y basadas en donaciones con cupos, vales, selección de asientos y disponibilidad por franja horaria para múltiples eventos desde una sola tienda.

Pagos integrados

Integraciones nativas con Stripe, PayPal, SEPA, transferencia bancaria y muchas otras pasarelas — no se requiere un marketplace de plugins de terceros.

Disposición de asientos

Selección interactiva y visual de asientos con categorías, diferenciación de precios y asientos accesibles para teatros, salas y estadios.

Registro presencial

Las aplicaciones de escáner complementarias para celulares y computadoras validan entradas con código QR en la puerta, incluyendo un modo sin conexión para lugares con poca conectividad.

Tiendas multilenguaje

Lanzá tiendas de tickets localizadas en más de 30 idiomas con correos electrónicos traducidos, diseños de tickets y flujos de pago listos para usar.

REST API y Webhooks

Integrá pretix con CRMs, sistemas contables y la impresión de credenciales a través de una API REST documentada y webhooks basados en eventos.

¿Por qué ejecutar pretix en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local, crecimiento global

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
Omkar

Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
Sylvain

Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
Martin K

La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

30 días de garantía de devolución

Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolsos para más información.

Empezar

Explorá más aplicaciones para implementar

AureusERP

AureusERP

Plataforma ERP de código abierto que abarca finanzas, RRHH, stock, ventas y CRM

Seleccionar
Bagisto

Bagisto

Plataforma de ecommerce de código abierto desarrollada con Laravel para tiendas online

Seleccionar
EverShop

EverShop

Plataforma de e-commerce moderna de código abierto basada en Node.js, React, GraphQL y PostgreSQL

Seleccionar
Ver todas las aplicaciones

Protejemos tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que funcione correctamente y para obtener datos sobre cómo interactuás con él, además de para fines de marketing. Al aceptar, permitís el guardado de cookies en tu dispositivo para segmentación de anuncios, personalización y análisis, según se describe en nuestra Política de cookies.