Implementá DuckDNS en un clic.
Cliente DNS dinámico gratuito que mantiene automáticamente tu dominio apuntando a tu dirección IP actual sin una IP estática.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con DuckDNS
Duck DNS es un servicio de DNS dinámico gratuito en el que confían millones de usuarios de home lab y autoalojamiento para mantener un acceso confiable a servidores y dispositivos detrás de conexiones a internet residenciales. La mayoría de los proveedores de internet (ISP) asignan direcciones IP cambiantes, pero Duck DNS lo resuelve monitoreando continuamente tu IP pública y actualizando tu subdominio elegido en el momento en que cambia — todo sin costo.
Esta plantilla ejecuta el contenedor oficial del cliente de Duck DNS en modo de red de host, lo que le da una visibilidad precisa de la IP. La configuración persiste a través de los reinicios para que la configuración de tu subdominio y token nunca se pierda. Ya sea que necesites acceso estable a un servidor doméstico, un proyecto de Raspberry Pi o una aplicación VPS autoalojada, Duck DNS elimina la necesidad de pagar por una IP estática o un servicio DDNS comercial.
Funciones principales de DuckDNS
Actualizaciones automáticas de IP
Detecta cuando tu dirección IP pública cambia y actualiza tu subdominio de Duck DNS inmediatamente, manteniendo el acceso ininterrumpido.
Soporte para IPv4 e IPv6
Funciona con ambas familias de direcciones, para que tu subdominio se mantenga actualizado independientemente de la asignación de versión de IP de tu ISP.
Múltiples subdominios
Administra varios subdominios de Duck DNS en un solo contenedor, proporcionando una lista de nombres de subdominios separados por comas.
Operación de VPS siempre activa
Correr en un VPS garantiza que las actualizaciones se ejecuten según lo programado 24/7, incluso cuando el equipo de red doméstico se reinicia o pierde energía.
Configuración persistente
Almacena tu token y la configuración del subdominio en un volumen dedicado para que el cliente se reanude correctamente después de los reinicios del contenedor.
¿Por qué ejecutar DuckDNS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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