Implementá NSQ en 1 clic.
Plataforma de mensajería distribuida en tiempo real diseñada para la tolerancia a fallos y el streaming de alto rendimiento a escala.
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Lo que podés crear con NSQ
NSQ es una plataforma de mensajería distribuida en tiempo real, construida originalmente en Bitly para manejar miles de millones de mensajes por día. A diferencia de los brokers tradicionales, NSQ funciona como un clúster descentralizado de pequeños demonios — no hay un único cuello de botella de broker, ni nodo maestro, ni estado compartido — por lo que los productores y consumidores pueden escalar horizontalmente sin reconfiguración.
Alojar NSQ en tu propio VPS mantiene los flujos de eventos de alto volumen, la telemetría y las tuberías de trabajos asíncronos dentro de tu infraestructura sin tarifas por mensaje y sin estrangulamiento de servicio gestionado. El administrador web incluido brinda visibilidad en tiempo real de los temas, canales y tasas de mensajes, mientras que el servicio de descubrimiento lookupd elimina la necesidad de direcciones de broker codificadas en toda tu flota.
Funciones principales de NSQ
Topología descentralizada
Ejecute los demonios nsqd ubicados junto a los productores y use nsqlookupd para el descubrimiento — sin un único punto de falla y sin un broker central que limite el rendimiento.
Entrega al menos una vez
Persistent message queues with disk overflow guarantee messages survive consumer outages and burst traffic without dropping events.
Distribución de canal
Temas transmitidos a múltiples canales independientes, permitiendo que diferentes grupos de consumidores procesen el mismo flujo de eventos en paralelo sin coordinación.
Interfaz de administración en tiempo real
El panel de control nsqadmin basado en navegador muestra las tasas de mensajes en vivo, la profundidad por canal y las estadísticas por nodo para que puedas solucionar problemas de flujos sin herramientas de CLI.
Clientes HTTP y TCP
Librerías cliente nativas en Go, Python, Java, Node.js y más, además de una API HTTP simple para publicar — integrá desde cualquier lenguaje sin un protocolo personalizado.
¿Por qué ejecutar NSQ en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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