NSQ es una plataforma de mensajería distribuida en tiempo real, construida originalmente en Bitly para manejar miles de millones de mensajes por día. A diferencia de los brokers tradicionales, NSQ funciona como un clúster descentralizado de pequeños demonios — no hay un único cuello de botella de broker, ni nodo maestro, ni estado compartido — por lo que los productores y consumidores pueden escalar horizontalmente sin reconfiguración.

Alojar NSQ en tu propio VPS mantiene los flujos de eventos de alto volumen, la telemetría y las tuberías de trabajos asíncronos dentro de tu infraestructura sin tarifas por mensaje y sin estrangulamiento de servicio gestionado. El administrador web incluido brinda visibilidad en tiempo real de los temas, canales y tasas de mensajes, mientras que el servicio de descubrimiento lookupd elimina la necesidad de direcciones de broker codificadas en toda tu flota.