Implementá Homebox en un clic.
Sistema de inventario para el hogar autohospedado para rastrear, organizar y gestionar tus pertenencias personales con total privacidad.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Homebox
Homebox es un sistema de inventario y organización diseñado específicamente para usuarios domésticos que quieren darle estructura a sus pertenencias personales. Permite catalogar artículos con fotos, campos personalizados y etiquetas de ubicación, mientras se hace un seguimiento de garantías, fechas de compra y valores para la documentación del seguro. El etiquetado con códigos QR facilita identificar y localizar artículos en distintas habitaciones o espacios de almacenamiento.
Alojar Homebox en tu propio VPS mantiene los datos sensibles del inventario —incluyendo detalles sobre posesiones valiosas e historial de compras— completamente privados, sin tarifas de suscripción, sin límites de almacenamiento y sin el riesgo de que un servicio de terceros interrumpa tu acceso a los datos.
Funciones principales de Homebox
Etiquetado de Código QR
Generá y escaneá códigos QR para una rápida identificación de ítems, reduciendo el tiempo de búsqueda en grandes colecciones y espacios de almacenamiento.
Seguimiento de Garantía
Registrá las fechas de compra, garantías y recibos con alertas de vencimiento para que nunca pierdas el plazo para un reclamo.
Organización basada en la ubicación
Asigná artículos a habitaciones específicas o áreas de almacenamiento y buscá por ubicación para encontrar cualquier cosa al instante.
Seguimiento de Valor y Seguro
Registrar los valores de los artículos y generar informes para la documentación del seguro del hogar y el cálculo del patrimonio neto.
Hogares multiusuario
Compartí tu inventario con tus familiares, asignando permisos para gestionar colaborativamente los bienes del hogar.
¿Por qué ejecutar Homebox en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
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