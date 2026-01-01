Homebox es un sistema de inventario y organización diseñado específicamente para usuarios domésticos que quieren darle estructura a sus pertenencias personales. Permite catalogar artículos con fotos, campos personalizados y etiquetas de ubicación, mientras se hace un seguimiento de garantías, fechas de compra y valores para la documentación del seguro. El etiquetado con códigos QR facilita identificar y localizar artículos en distintas habitaciones o espacios de almacenamiento.

Alojar Homebox en tu propio VPS mantiene los datos sensibles del inventario —incluyendo detalles sobre posesiones valiosas e historial de compras— completamente privados, sin tarifas de suscripción, sin límites de almacenamiento y sin el riesgo de que un servicio de terceros interrumpa tu acceso a los datos.