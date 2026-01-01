Implementá Datasette en un clic.
Herramienta de código abierto para explorar, publicar y compartir bases de datos SQLite como sitios web interactivos y APIs.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Datasette
Datasette es una multiherramienta de código abierto para explorar y publicar datos. Toma archivos de bases de datos SQLite y los transforma instantáneamente en sitios web interactivos y con capacidad de búsqueda, con una API JSON integrada, sin necesidad de programación de backend. Periodistas, investigadores y equipos de datos usan Datasette para compartir datasets públicamente, crear aplicaciones basadas en datos y prototipar dashboards de análisis sin gestionar infraestructura compleja.
Alojar Datasette en tu propio VPS te permite mantener el control total sobre datasets sensibles, instalar plugins personalizados para visualización y autenticación, y te da una URL permanente y compartible para cada consulta y vista de tabla que contengan tus datos.
Funciones principales de Datasette
Publicación instantánea de datos
Arrastrá cualquier archivo de base de datos SQLite al volumen de datos y Datasette lo sirve inmediatamente como un sitio web navegable y con capacidad de búsqueda.
API JSON integrada
Cada tabla, consulta y fila es automáticamente accesible como un endpoint de API JSON, lo que facilita la creación de aplicaciones sobre tus datos.
Potente explorador de SQL
Ejecutá consultas SQL arbitrarias directamente en el navegador con un editor de consultas interactivo y tablas de resultados formateadas.
Ecosistema de plugins
Extendé Datasette con más de 100 plugins de la comunidad para gráficos, mapas, autenticación, búsqueda de texto completo y formatos de exportación personalizados.
Navegación facetada
Las facetas y filtros generados automáticamente permiten a los usuarios profundizar en grandes conjuntos de datos sin escribir ningún SQL.
¿Por qué ejecutar Datasette en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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