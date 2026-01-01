Datasette es una multiherramienta de código abierto para explorar y publicar datos. Toma archivos de bases de datos SQLite y los transforma instantáneamente en sitios web interactivos y con capacidad de búsqueda, con una API JSON integrada, sin necesidad de programación de backend. Periodistas, investigadores y equipos de datos usan Datasette para compartir datasets públicamente, crear aplicaciones basadas en datos y prototipar dashboards de análisis sin gestionar infraestructura compleja.

Alojar Datasette en tu propio VPS te permite mantener el control total sobre datasets sensibles, instalar plugins personalizados para visualización y autenticación, y te da una URL permanente y compartible para cada consulta y vista de tabla que contengan tus datos.