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Lo que podés crear con DenoKV

DenoKV es una base de datos key-value moderna, creada por los desarrolladores de Deno, que ofrece almacenamiento con consistencia fuerte y garantías de transacciones ACID, junto con una API nativa de JavaScript que se integra de forma natural en las aplicaciones de Deno. Soporta operaciones atómicas, índices secundarios, versionado automático y el manejo eficiente tanto de metadatos pequeños como de objetos binarios grandes, todo respaldado por un motor de almacenamiento SQLite para una persistencia confiable.

Alojar DenoKV en tu propio VPS te brinda un rendimiento y costos predecibles en comparación con los servicios de bases de datos gestionados, control total sobre tu capa de datos y autenticación basada en tokens para asegurar el acceso. Es el almacén de respaldo ideal para aplicaciones de Deno que necesitan un almacenamiento key-value confiable sin dependencia de proveedor ni precios variables en la nube.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de DenoKV

Transacciones ACID

Garantiza atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad para todas las operaciones, lo que lo hace seguro para almacenar el estado crítico de la aplicación.

API nativa de JavaScript

Diseñado específicamente para Deno con una API asíncrona idiomática que se integra de forma natural en las aplicaciones Deno existentes y en los proyectos de Deno Deploy.

Operaciones Atómicas Multiclave

Ejecute operaciones condicionales de lectura-modificación-escritura en múltiples claves dentro de una única transacción atómica, lo que permite una gestión de estado sin condiciones de carrera.

Índices Secundarios

Definí índices secundarios en tus datos para permitir búsquedas eficientes más allá de la clave primaria sin infraestructura de consulta externa.

Seguridad basada en tokens

Asegura todo el acceso a la base de datos con un token de acceso generado, evitando conexiones no autorizadas al almacén de clave-valor.

¿Por qué ejecutar DenoKV en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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