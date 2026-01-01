DenoKV es una base de datos key-value moderna, creada por los desarrolladores de Deno, que ofrece almacenamiento con consistencia fuerte y garantías de transacciones ACID, junto con una API nativa de JavaScript que se integra de forma natural en las aplicaciones de Deno. Soporta operaciones atómicas, índices secundarios, versionado automático y el manejo eficiente tanto de metadatos pequeños como de objetos binarios grandes, todo respaldado por un motor de almacenamiento SQLite para una persistencia confiable.

Alojar DenoKV en tu propio VPS te brinda un rendimiento y costos predecibles en comparación con los servicios de bases de datos gestionados, control total sobre tu capa de datos y autenticación basada en tokens para asegurar el acceso. Es el almacén de respaldo ideal para aplicaciones de Deno que necesitan un almacenamiento key-value confiable sin dependencia de proveedor ni precios variables en la nube.