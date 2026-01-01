Implementá DenoKV en 1 clic.
Base de datos clave-valor fuertemente consistente creada por el equipo de Deno con transacciones ACID y una API nativa de JavaScript.
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Lo que podés crear con DenoKV
DenoKV es una base de datos key-value moderna, creada por los desarrolladores de Deno, que ofrece almacenamiento con consistencia fuerte y garantías de transacciones ACID, junto con una API nativa de JavaScript que se integra de forma natural en las aplicaciones de Deno. Soporta operaciones atómicas, índices secundarios, versionado automático y el manejo eficiente tanto de metadatos pequeños como de objetos binarios grandes, todo respaldado por un motor de almacenamiento SQLite para una persistencia confiable.
Alojar DenoKV en tu propio VPS te brinda un rendimiento y costos predecibles en comparación con los servicios de bases de datos gestionados, control total sobre tu capa de datos y autenticación basada en tokens para asegurar el acceso. Es el almacén de respaldo ideal para aplicaciones de Deno que necesitan un almacenamiento key-value confiable sin dependencia de proveedor ni precios variables en la nube.
Funciones principales de DenoKV
Transacciones ACID
Garantiza atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad para todas las operaciones, lo que lo hace seguro para almacenar el estado crítico de la aplicación.
API nativa de JavaScript
Diseñado específicamente para Deno con una API asíncrona idiomática que se integra de forma natural en las aplicaciones Deno existentes y en los proyectos de Deno Deploy.
Operaciones Atómicas Multiclave
Ejecute operaciones condicionales de lectura-modificación-escritura en múltiples claves dentro de una única transacción atómica, lo que permite una gestión de estado sin condiciones de carrera.
Índices Secundarios
Definí índices secundarios en tus datos para permitir búsquedas eficientes más allá de la clave primaria sin infraestructura de consulta externa.
Seguridad basada en tokens
Asegura todo el acceso a la base de datos con un token de acceso generado, evitando conexiones no autorizadas al almacén de clave-valor.
¿Por qué ejecutar DenoKV en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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