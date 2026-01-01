Implementá Kroki en 1 clic.
API unificada de diagrama como código que convierte descripciones de texto en diagramas utilizando más de 30 librerías compatibles.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Kroki
Kroki es una API HTTP unificada para generar diagramas a partir de descripciones textuales. En lugar de instalar y mantener herramientas separadas para cada formato de diagrama, Kroki envuelve más de 30 librerías de diagramas —incluyendo PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr y Excalidraw— detrás de un único endpoint que devuelve salida en SVG, PNG o PDF.
Alojar Kroki en tu propio VPS elimina cualquier dependencia de servicios de renderizado públicos, mantiene los diagramas de arquitectura sensibles dentro de tu red y te permite integrar la generación de diagramas en pipelines de documentación, wikis y flujos de trabajo de CI/CD sin límites de tasa ni que los datos salgan de tu infraestructura.
Funciones principales de Kroki
Más de 30 bibliotecas de diagramas
Renderizá PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN y muchos más desde un único endpoint de API.
Múltiples formatos de salida
Obtené los diagramas como SVG, PNG, PDF o Base64 — elegí el formato que mejor se adapte a tu cadena de herramientas de documentación.
Integración de pipeline
Compatible de forma directa con Asciidoctor, Confluence, GitLab y cualquier herramienta que soporte la sintaxis de bloques de diagramas de Kroki.
Sin llamadas externas
Todo el renderizado ocurre localmente en tu VPS — los diagramas de arquitectura y de sistemas nunca salen de tu infraestructura.
API HTTP simple
Enviá una solicitud POST con la fuente del diagrama o incrustá una URL GET — no se requiere SDK ni librería cliente.
¿Por qué ejecutar Kroki en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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