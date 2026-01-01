Implementá FileFlows con instalación de 1 clic.
Procesador automático de archivos multimedia que transcodifica y optimiza tu biblioteca inteligentemente, y reduce el tamaño de los archivos hasta en un 90%.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con FileFlows
FileFlows es un sistema inteligente de procesamiento de archivos que gestiona y optimiza automáticamente tu biblioteca multimedia mediante flujos de trabajo visuales personalizables. Monitorea directorios en busca de archivos nuevos, aplica reglas de transcodificación inteligentes y puede reducir los requisitos de almacenamiento hasta en un 90%, todo sin intervención manual. El soporte de aceleración por hardware para Intel QuickSync, NVIDIA y AMD mantiene el procesamiento rápido incluso en bibliotecas grandes.
Alojar FileFlows en tu propio VPS le da a tus flujos de trabajo multimedia recursos de CPU dedicados las 24 horas, mantiene el procesamiento de tu biblioteca completamente privado y evita los costos por archivo y los límites de ancho de banda de los servicios de transcodificación basados en la nube.
Funciones principales de FileFlows
Diseñador de Flujo Visual
Cree pipelines de procesamiento personalizados con un editor de flujo de arrastrar y soltar — sin necesidad de programación para crear flujos de trabajo complejos de varios pasos.
Hasta 90% de reducción de tamaño
La transcodificación inteligente a H.265/HEVC, AV1 y otros códecs modernos reduce drásticamente el tamaño de los archivos mientras se preserva la calidad visual.
Aceleración de hardware
Soporta codificadores Intel QuickSync, NVIDIA NVENC y AMD para descargar la transcodificación de la CPU y procesar archivos de forma significativamente más rápida.
Monitoreo Automático de Archivos
Monitorea directorios en busca de archivos nuevos y activa el procesamiento automáticamente, para que tu biblioteca se mantenga optimizada sin ninguna intervención manual.
Ecosistema de Plugins
Extendé FileFlows con plugins para normalización de audio, gestión de subtítulos, renombrado de archivos e integración con servidores multimedia como Plex y Jellyfin.
¿Por qué ejecutar FileFlows en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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