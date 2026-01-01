FileFlows es un sistema inteligente de procesamiento de archivos que gestiona y optimiza automáticamente tu biblioteca multimedia mediante flujos de trabajo visuales personalizables. Monitorea directorios en busca de archivos nuevos, aplica reglas de transcodificación inteligentes y puede reducir los requisitos de almacenamiento hasta en un 90%, todo sin intervención manual. El soporte de aceleración por hardware para Intel QuickSync, NVIDIA y AMD mantiene el procesamiento rápido incluso en bibliotecas grandes.

Alojar FileFlows en tu propio VPS le da a tus flujos de trabajo multimedia recursos de CPU dedicados las 24 horas, mantiene el procesamiento de tu biblioteca completamente privado y evita los costos por archivo y los límites de ancho de banda de los servicios de transcodificación basados en la nube.