Implementá Navidrome en un clic.
Servidor de streaming de música liviano y autoalojado que reproduce tu colección personal en cualquier lugar a través del navegador o aplicaciones compatibles con Subsonic.
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Lo que podés crear con Navidrome
Navidrome es un servidor de streaming de música liviano y rápido que te permite acceder a tu propia colección de música desde cualquier dispositivo, con una experiencia similar a Spotify. Escanea automáticamente tus carpetas de música, extrae metadatos y permite reproducir archivos MP3, FLAC, AAC, OGG y OPUS a través de una interfaz web moderna y una API compatible con Subsonic, compatible con decenas de apps móviles como DSub, Symfonium y Feishin. El soporte multiusuario significa que cada oyente tiene sus propias playlists, calificaciones y estadísticas de escucha.
Autoalojar Navidrome significa acceso permanente a cada álbum que tenés, sin importar cambios de licencia o cierres de servicio. No hay tarifas de suscripción, ni compresión de calidad de audio, ni seguimiento de comportamiento — solo tu música, transmitida desde tu propia infraestructura con calidad total.
Funciones principales de Navidrome
Compatible con la API de Subsonic
Funciona con decenas de aplicaciones móviles en iOS y Android, para que puedas elegir tu reproductor preferido sin estar atado a un cliente propietario.
Soporte multi-formato
Transmite MP3, FLAC, AAC, OGG y OPUS con transcodificación al vuelo para adaptar la tasa de bits a conexiones más lentas sin perder la calidad original.
Escaneo automático de la biblioteca
Escanea automáticamente las carpetas de música en un horario configurable, extrayendo metadatos y carátulas de álbumes para que tu biblioteca se mantenga actualizada a medida que agregás archivos.
Escucha multiusuario
Cada usuario tiene listas de reproducción independientes, calificaciones con estrellas e historial de escucha en un servidor compartido sin interferir con nadie más.
Scrobbling de Last.fm
Registra tu historial de escuchas en Last.fm y ListenBrainz automáticamente, manteniendo tus recuentos de reproducciones y tu perfil de música actualizados.
¿Por qué ejecutar Navidrome en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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