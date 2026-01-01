Open Archiver es una plataforma de archivo de correo electrónico autohospedada con nivel de cumplimiento normativo que ingesta mensajes de Gmail, Microsoft 365, servidores IMAP genéricos y archivos PST o MBOX masivos en un archivo local a prueba de manipulaciones. Los correos electrónicos se almacenan en el formato estándar .eml, se desduplican, se cifran en reposo y se indexan con Meilisearch, que utiliza Apache Tika para analizar los archivos adjuntos, de modo que cada palabra dentro de PDFs, documentos de Word y hojas de cálculo sea instantáneamente buscable.

Alojar Open Archiver en su propio servidor mantiene cada mensaje, archivo adjunto y registro de acceso en su propia infraestructura, al tiempo que cumple con los requisitos de retención, retención legal (legal-hold) y auditoría de los que dependen las industrias reguladas. Los hashes de archivos detectan manipulaciones, las políticas de retención automatizan la gestión del ciclo de vida y un registro de auditoría inmutable registra cada acceso.