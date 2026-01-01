Implementá Open Archiver con instalación en un clic.
Archivado de correos electrónicos de código abierto conforme a normativas para Gmail, Microsoft 365, IMAP e importaciones de PST con búsqueda de texto completo.
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Lo que podés crear con Open Archiver
Open Archiver es una plataforma de archivo de correo electrónico autohospedada con nivel de cumplimiento normativo que ingesta mensajes de Gmail, Microsoft 365, servidores IMAP genéricos y archivos PST o MBOX masivos en un archivo local a prueba de manipulaciones. Los correos electrónicos se almacenan en el formato estándar .eml, se desduplican, se cifran en reposo y se indexan con Meilisearch, que utiliza Apache Tika para analizar los archivos adjuntos, de modo que cada palabra dentro de PDFs, documentos de Word y hojas de cálculo sea instantáneamente buscable.
Alojar Open Archiver en su propio servidor mantiene cada mensaje, archivo adjunto y registro de acceso en su propia infraestructura, al tiempo que cumple con los requisitos de retención, retención legal (legal-hold) y auditoría de los que dependen las industrias reguladas. Los hashes de archivos detectan manipulaciones, las políticas de retención automatizan la gestión del ciclo de vida y un registro de auditoría inmutable registra cada acceso.
Funciones principales de Open Archiver
Ingesta universal de correos electrónicos
Conectate a Gmail, Microsoft 365, buzones IMAP genéricos, archivos PST, archivos MBOX o exportaciones .eml comprimidas para migraciones únicas y sincronización continua en tiempo real.
Buscar dentro de adjuntos
Meilisearch indexa cada cuerpo de correo electrónico mientras que Apache Tika extrae texto de archivos PDF, DOCX, XLSX y otros adjuntos, para que las búsquedas lleguen al interior de los documentos.
Almacenamiento inviolable
Cada correo electrónico y archivo adjunto archivado se le aplica un hash al momento de la ingesta, se encripta en reposo y se verifica con un informe de integridad para que cualquier modificación sea detectada de inmediato.
Retención y registro de auditoría
Las políticas de retención granulares automatizan la gestión del ciclo de vida, mientras que un registro de auditoría inmutable registra quién accedió a qué mensajes y cuándo para los informes de cumplimiento.
Almacenamiento conectable
Almacene los correos electrónicos archivados en el sistema de archivos local del VPS o en cualquier backend de almacenamiento de objetos compatible con S3, como AWS S3 o MinIO, sin cambiar la implementación.
Reconstrucción de hilo
La detección de conversaciones agrupa las respuestas y los reenvíos en hilos completos para que los investigadores puedan revisar el contexto completo de cualquier mensaje en una sola vista.
¿Por qué ejecutar Open Archiver en Hostinger?
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