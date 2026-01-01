Implementá Kimai con instalación en un clic.
Plataforma gratuita y de código abierto para registrar el tiempo, usada por freelancers, agencias y equipos para registrar horas facturables y generar facturas.
Elegí un plan VPS para Kimai
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Kimai
Kimai es una aplicación madura de código abierto para registrar el tiempo que les da a freelancers, agencias y empresas una forma confiable de registrar horas facturables, gestionar proyectos de clientes y generar facturas precisas. Con una interfaz web limpia, soporte multiusuario y permisos basados en roles, se adapta desde un desarrollador individual que registra su propio tiempo hasta una agencia que coordina a decenas de miembros del equipo en varios clientes.
A diferencia de las herramientas de seguimiento de tiempo SaaS que cobran por usuario, autoalojar Kimai en tu propio VPS significa que no hay costos de suscripción recurrentes y tenés la propiedad total de tus registros de tiempo y datos de facturación. Esta plantilla incluye MySQL para un almacenamiento duradero y listo para producción.
Funciones principales de Kimai
Seguimiento de Horas Facturables
Iniciar y detener temporizadores o cargar horas manualmente para cualquier cliente, proyecto o actividad, lo que permite tener registros de facturación precisos.
Generación de Facturas
Crear facturas directamente desde los registros de tiempo sin exportar a otra herramienta.
Reportes Detallados
Filtrar informes por usuario, proyecto, cliente o rango de fechas para entender la utilización y apoyar la facturación del cliente.
Extensibilidad de Plugins
Extendé Kimai con plugins de la comunidad para flujos de trabajo personalizados, integraciones y formatos de exportación adicionales.
¿Por qué ejecutar Kimai en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.