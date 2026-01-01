Implementá Relaticle con instalación en un clic.
CRM de código abierto con soporte nativo de agente de IA, 30 herramientas MCP y API REST para automatizar flujos de trabajo de clientes.
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Lo que podés crear con Relaticle
Relaticle es una plataforma CRM autoalojada construida con soporte nativo de agentes de IA en su núcleo. Gestiona contactos, empresas y embudos de ventas a través de una interfaz moderna impulsada por Filament, mientras expone 30 herramientas del Protocolo de Contexto de Modelo que permiten a los agentes de IA leer y escribir datos de CRM directamente, sin raspar la interfaz de usuario ni depender de integraciones frágiles.
A diferencia de los CRMs tradicionales que añaden la IA como una ocurrencia tardía, Relaticle está diseñado desde cero para la operación tanto de agentes humanos como de IA a través del mismo modelo de datos. Una API REST proporciona acceso programático completo, y un worker en segundo plano de Laravel Horizon maneja importaciones, notificaciones y automatización programada. Todos los datos permanecen en una base de datos PostgreSQL en tu propia infraestructura.
Funciones principales de Relaticle
Soporte nativo de agente de IA
30 herramientas integradas del Protocolo de Contexto del Modelo permiten a los agentes de IA crear contactos, actualizar embudos de venta y consultar datos de CRM directamente sin integraciones personalizadas.
Contactos y Embudo
Gestioná contactos, empresas, negocios y embudos de ventas en un CRM estructurado, diseñado para equipos que necesitan un registro confiable de cada relación con el cliente.
API REST Completa
Una API REST completa expone todos los objetos de CRM para scripts de automatización, integraciones de terceros y reportes personalizados sin acceder a la interfaz web.
Procesamiento de trabajos en segundo plano
Laravel Horizon procesa los trabajos en cola para importaciones, notificaciones y tareas programadas sin bloquear la interfaz web durante operaciones pesadas.
OAuth inicio mediante redes sociales
Los miembros del equipo inician sesión con cuentas de GitHub o Google, eliminando la necesidad de gestionar un conjunto de credenciales separado para el CRM.
¿Por qué ejecutar Relaticle en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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