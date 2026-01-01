Reiverr es un front-end de código abierto que combina el descubrimiento, la solicitud y la reproducción de medios en una única interfaz amigable para TV. En lugar de saltar entre Jellyfin, TMDB, Sonarr y Radarr, los usuarios pueden explorar títulos populares, obtener recomendaciones personalizadas, solicitar contenido faltante y reproducir lo que ya está en su biblioteca, todo desde una sola aplicación optimizada para controles remotos e interfaces de 10 pies.

Alojar Reiverr en tu propio VPS mantiene cada clave API conectada, historial de visualización y registro de solicitudes bajo tu control. La arquitectura basada en plugins te permite añadir nuevas fuentes de streaming sin modificar el núcleo, y el mismo backend puede alimentar tanto la aplicación web como una versión nativa en televisores inteligentes Samsung Tizen.