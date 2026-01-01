Implementá Reiverr en un clic.
Interfaz unificada y amigable para TV para Jellyfin, TMDB, Sonarr y Radarr que reemplaza el descubrimiento al estilo Overseerr.
Elegí un plan VPS para Reiverr
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Reiverr
Reiverr es un front-end de código abierto que combina el descubrimiento, la solicitud y la reproducción de medios en una única interfaz amigable para TV. En lugar de saltar entre Jellyfin, TMDB, Sonarr y Radarr, los usuarios pueden explorar títulos populares, obtener recomendaciones personalizadas, solicitar contenido faltante y reproducir lo que ya está en su biblioteca, todo desde una sola aplicación optimizada para controles remotos e interfaces de 10 pies.
Alojar Reiverr en tu propio VPS mantiene cada clave API conectada, historial de visualización y registro de solicitudes bajo tu control. La arquitectura basada en plugins te permite añadir nuevas fuentes de streaming sin modificar el núcleo, y el mismo backend puede alimentar tanto la aplicación web como una versión nativa en televisores inteligentes Samsung Tizen.
Funciones principales de Reiverr
TMDB Descubrimiento
Explorá películas y series en tendencia, recomendaciones personalizadas, elenco, calificaciones y tráilers con la tecnología de The Movie Database.
Reproducción de Jellyfin
Reproducí contenido que ya está en tu biblioteca de Jellyfin directamente dentro de Reiverr sin cambiar de aplicaciones o sesiones.
Solicitudes de Sonarr y Radarr
Enviar títulos faltantes directamente a Sonarr o Radarr para su descarga automática e importación a la biblioteca, sin necesidad de abrir ninguna de sus interfaces de usuario.
Interfaz con prioridad para TV
Navegación optimizada para control remoto, tipografía grande y resaltado de enfoque, diseñado desde cero para televisores inteligentes y decodificadores.
Arquitectura de Plugin
Arrastrá plugins adicionales de reproducción o de fuente a la carpeta de plugins montada para extender Reiverr sin reconstruir la imagen.
Compilación de Tizen Smart TV
Emparejá el backend alojado con la compilación oficial de Tizen para instalar Reiverr como una aplicación nativa en televisores inteligentes Samsung.
¿Por qué ejecutar Reiverr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
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