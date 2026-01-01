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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Easy!Appointments

Easy!Appointments es una plataforma de programación de turnos integral y de código abierto que permite a las empresas de servicios ofrecer reservas de turnos online sin pagar tarifas por reserva ni atarse a una plataforma. Los clientes ven la disponibilidad en tiempo real y reservan sus turnos ellos mismos, reduciendo las interrupciones telefónicas y la gestión manual del calendario para el personal.

El sistema admite múltiples prestadores de servicios con calendarios independientes, formularios de reserva personalizables y recordatorios automáticos por email que reducen las tasas de ausentismo. La sincronización con Google Calendar mantiene los horarios actualizados con las herramientas que el personal ya utiliza. Industrias como la salud y la estética, la consultoría y la educación confían en Easy!Appointments por su interfaz limpia y configuración flexible. Este deploy combina la aplicación con una base de datos MySQL para una persistencia confiable de los datos de turnos.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Easy!Appointments

Auto-reserva del cliente

Los clientes ven la disponibilidad en tiempo real y reservan turnos online sin idas y vueltas con el personal.

Calendarios multi-proveedor

Gestiona calendarios individuales y ventanas de disponibilidad para cada proveedor de servicios, evitando reservas duplicadas entre equipos.

Notificaciones automáticas

Envía correos electrónicos de confirmación y recordatorio automáticamente, reduciendo las tasas de ausentismo sin necesidad de seguimiento manual.

Sincronización de Google Calendar

Sincroniza las reservas con Google Calendar para que los proveedores vean las citas junto con el resto de su agenda.

Formularios de reserva personalizables

Personalizá los campos que los clientes completan al reservar para capturar la información que cada tipo de servicio requiere.

¿Por qué ejecutar Easy!Appointments en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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