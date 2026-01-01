¡Implementá Easy!Appointments en una instalación de un clic.
Sistema gratuito de código abierto para programar citas, con autogestión de reservas por parte del cliente, calendarios para múltiples proveedores y notificaciones automáticas por correo electrónico.
Elegí un plan VPS para Easy!Appointments
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Easy!Appointments
Easy!Appointments es una plataforma de programación de turnos integral y de código abierto que permite a las empresas de servicios ofrecer reservas de turnos online sin pagar tarifas por reserva ni atarse a una plataforma. Los clientes ven la disponibilidad en tiempo real y reservan sus turnos ellos mismos, reduciendo las interrupciones telefónicas y la gestión manual del calendario para el personal.
El sistema admite múltiples prestadores de servicios con calendarios independientes, formularios de reserva personalizables y recordatorios automáticos por email que reducen las tasas de ausentismo. La sincronización con Google Calendar mantiene los horarios actualizados con las herramientas que el personal ya utiliza. Industrias como la salud y la estética, la consultoría y la educación confían en Easy!Appointments por su interfaz limpia y configuración flexible. Este deploy combina la aplicación con una base de datos MySQL para una persistencia confiable de los datos de turnos.
Funciones principales de Easy!Appointments
Auto-reserva del cliente
Los clientes ven la disponibilidad en tiempo real y reservan turnos online sin idas y vueltas con el personal.
Calendarios multi-proveedor
Gestiona calendarios individuales y ventanas de disponibilidad para cada proveedor de servicios, evitando reservas duplicadas entre equipos.
Notificaciones automáticas
Envía correos electrónicos de confirmación y recordatorio automáticamente, reduciendo las tasas de ausentismo sin necesidad de seguimiento manual.
Sincronización de Google Calendar
Sincroniza las reservas con Google Calendar para que los proveedores vean las citas junto con el resto de su agenda.
Formularios de reserva personalizables
Personalizá los campos que los clientes completan al reservar para capturar la información que cada tipo de servicio requiere.
¿Por qué ejecutar Easy!Appointments en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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