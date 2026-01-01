Easy!Appointments es una plataforma de programación de turnos integral y de código abierto que permite a las empresas de servicios ofrecer reservas de turnos online sin pagar tarifas por reserva ni atarse a una plataforma. Los clientes ven la disponibilidad en tiempo real y reservan sus turnos ellos mismos, reduciendo las interrupciones telefónicas y la gestión manual del calendario para el personal.

El sistema admite múltiples prestadores de servicios con calendarios independientes, formularios de reserva personalizables y recordatorios automáticos por email que reducen las tasas de ausentismo. La sincronización con Google Calendar mantiene los horarios actualizados con las herramientas que el personal ya utiliza. Industrias como la salud y la estética, la consultoría y la educación confían en Easy!Appointments por su interfaz limpia y configuración flexible. Este deploy combina la aplicación con una base de datos MySQL para una persistencia confiable de los datos de turnos.