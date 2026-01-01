Implementá iTop con instalación en un clic.
Plataforma de código abierto ITSM y CMDB para gestionar servicios de TI, infraestructura y flujos de trabajo de soporte.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con iTop
iTop (Portal de Operaciones de TI) es una plataforma de Gestión de Servicios de TI totalmente de código abierto y basada en la web, construida en torno a las mejores prácticas de ITIL. Combina una potente Base de Datos de Gestión de la Configuración con módulos de mesa de ayuda, incidentes, problemas, cambios y gestión de servicios, todo en una única aplicación autoalojada.
A diferencia de las herramientas ITSM SaaS que cobran por agente, autoalojar iTop en tu propio VPS le da a tu equipo de TI control total sobre tus datos, personalización e integraciones. Podés extender iTop a través de complementos del iTop Hub para adaptarlo a tus flujos de trabajo operativos específicos.
Funciones principales de iTop
CMDB Integrado
Haga un seguimiento de todos los activos de TI y sus relaciones en una base de datos totalmente personalizable con análisis gráfico de impacto.
Incidente y mesa de ayuda
Gestionar tickets de soporte con seguimiento de SLA, notificaciones de usuario y un registro de auditoría completo de cada acción realizada.
Gestión del cambio
Planificá y aprobá cambios con flujos de trabajo estructurados que mantienen tu entorno de TI estable y rastreable.
Catálogo de servicios
Definir y gestionar las ofertas de servicio, los contratos y los objetivos de SLA en toda tu organización de TI.
Extensible mediante complementos
Expandí iTop con extensiones comunitarias y comerciales desde el iTop Hub sin modificar el código central.
¿Por qué ejecutar iTop en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.