Implementá Firefox en un clic.
Navegador Firefox autoalojado accesible desde cualquier dispositivo a través de una interfaz web, con marcadores, extensiones y configuración persistentes.
Elegí un plan VPS para Firefox
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Firefox
Firefox en Docker ejecuta un navegador con todas las funciones en tu VPS y lo transmite a cualquier navegador web moderno a través de una interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en la web. Esto te proporciona un entorno de navegación aislado que protege tus dispositivos locales, enmascara tu dirección IP de casa y te permite mantener un perfil de navegación consistente — completo con marcadores, contraseñas y extensiones — accesible desde cualquier parte del mundo.
Alojar Firefox en tu propio VPS significa que tus sesiones de navegación nunca se procesan a través de un servicio comercial de escritorio remoto, dando a los investigadores de seguridad, usuarios preocupados por la privacidad y equipos remotos un navegador privado y siempre disponible bajo su propio control.
Funciones principales de Firefox
Entorno de Navegación Aislado
Navegá desde la IP del VPS en lugar de tu conexión local, protegiendo tu sistema local de amenazas basadas en la web y ocultando tu dirección de casa.
Perfil persistente
Marcadores, historial, contraseñas y extensiones instaladas sobreviven a los reinicios del contenedor, brindándote una experiencia de navegación consistente en todo momento.
Accedé desde cualquier dispositivo
Abrí tu sesión del navegador en cualquier navegador web moderno — no se necesita instalar software ni un cliente VNC en el dispositivo de acceso.
Soporte de Extensiones
Instalá cualquier complemento de Firefox, incluyendo bloqueadores de anuncios, gestores de contraseñas y herramientas de privacidad, tal como lo harías en una instalación local de Firefox.
Streaming de audio
El audio web está habilitado por defecto para que puedas reproducir contenido multimedia, ver videos y usar aplicaciones de voz basadas en la web a través de la sesión remota.
¿Por qué ejecutar Firefox en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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