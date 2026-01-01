Firefox en Docker ejecuta un navegador con todas las funciones en tu VPS y lo transmite a cualquier navegador web moderno a través de una interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en la web. Esto te proporciona un entorno de navegación aislado que protege tus dispositivos locales, enmascara tu dirección IP de casa y te permite mantener un perfil de navegación consistente — completo con marcadores, contraseñas y extensiones — accesible desde cualquier parte del mundo.

Alojar Firefox en tu propio VPS significa que tus sesiones de navegación nunca se procesan a través de un servicio comercial de escritorio remoto, dando a los investigadores de seguridad, usuarios preocupados por la privacidad y equipos remotos un navegador privado y siempre disponible bajo su propio control.