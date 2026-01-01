Implementá GlitchTip con instalación en un clic.
Plataforma de seguimiento de errores y monitoreo de rendimiento de código abierto, totalmente compatible con los SDKs de Sentry — una alternativa liviana y autohospedada.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con GlitchTip
GlitchTip es una plataforma de código abierto para el seguimiento de errores y monitoreo de rendimiento que se integra como un reemplazo directo de Sentry. Cada SDK oficial de Sentry — para JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, móvil y más — funciona sin cambios, simplemente apuntándolo a tu DSN de GlitchTip. La plataforma captura excepciones no manejadas, contexto de breadcrumbs, mapas de origen y seguimiento de lanzamientos con el mismo flujo de trabajo y patrones de interfaz de usuario que los desarrolladores ya conocen de Sentry.
Alojar GlitchTip en tu propio VPS te brinda todo el flujo de trabajo de seguimiento de errores que obtendrías de Sentry SaaS — pero con una fracción de la huella de recursos y sin cuota por evento. El modo todo en uno de un solo contenedor maneja la ingesta, la interfaz de usuario web y el procesamiento en segundo plano sin servicios de trabajador separados.
Funciones principales de GlitchTip
API compatible con Sentry
Reemplazo directo para Sentry — cada SDK oficial de Sentry funciona sin cambios al apuntarlo a tu DSN de GlitchTip, no se requiere reescritura de código.
Captura y agrupación de errores
La agrupación inteligente de excepciones similares por huella digital de la traza de pila elimina el ruido duplicado, mostrando cada problema único una sola vez con el historial completo de eventos.
Mapas de origen y lanzamientos
Subí los mapas de origen de JavaScript para compilaciones de producción y etiquetá las versiones para que los rastreos de pila se resuelvan a las líneas de código fuente originales y el seguimiento de regresiones funcione directamente.
Rendimiento y tiempo de actividad
El monitoreo opcional del rendimiento de transacciones y las verificaciones de tiempo de actividad complementan el seguimiento de errores con perfiles de tiempo de respuesta y sondeos de salud externos.
Notificaciones de problemas
Las alertas de Slack, Discord, Microsoft Teams, webhook genérico y correo electrónico se activan en la primera aparición, regresión y superación de umbral para cada proyecto.
Definición del alcance del equipo y del proyecto
Organice los errores por proyecto y equipo con permisos de rol por usuario para que los grupos de frontend, backend y móviles vean solo sus propios flujos de excepciones.
¿Por qué ejecutar GlitchTip en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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