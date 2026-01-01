Implementá Kutt en un clic.
Moderno acortador de URL de código abierto con dominios personalizados, análisis de clics y una API REST completa.
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Lo que podés crear con Kutt
Kutt es un acortador de URLs autoalojado que te da control total sobre tus links cortos, datos de analíticas y acceso de usuarios. Creá URLs cortas con tu marca en tu propio dominio, seguí las estadísticas de clics por link y gestioná todo a través de una interfaz de administración limpia — sin enviar datos a servicios comerciales como Bitly o TinyURL.
Más allá del acortado básico, Kutt te permite proteger links con contraseñas, establecer fechas de vencimiento automáticas y gestionar usuarios registrados. Una API REST completa y extensiones de navegador para Chrome y Firefox facilitan la integración de la creación de links en los workflows existentes. El autoalojamiento significa que tus datos de links permanecen privados y no pagás tarifas por clic.
Funciones principales de Kutt
Soporte para dominio personalizado
Serví enlaces cortos desde tu propio dominio de marca para que cada URL que compartas refuerce tu identidad en lugar de un servicio de terceros.
Analytics por enlace
Hacé seguimiento de la cantidad de clics, las fuentes de referencia, los países y los dispositivos para cada enlace acortado, para medir el alcance y el rendimiento de la campaña.
Enlaces protegidos con contraseña
Agregá una contraseña opcional a cualquier enlace para que solo las personas con la contraseña puedan acceder a la URL de destino.
Vencimiento del enlace
Establecé una fecha de vencimiento automática en cualquier enlace y dejará de funcionar sin ninguna intervención manual — útil para campañas con plazos definidos.
REST API
Creá, gestioná y eliminá enlaces programáticamente a través de una API completa, facilitando la integración de Kutt en tus aplicaciones y pipelines.
Administración de usuarios
El panel de administración te permite gestionar usuarios registrados y todos los enlaces de todo el sistema, con el registro y el acceso anónimo deshabilitados por defecto.
¿Por qué ejecutar Kutt en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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