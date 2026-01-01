Kutt es un acortador de URLs autoalojado que te da control total sobre tus links cortos, datos de analíticas y acceso de usuarios. Creá URLs cortas con tu marca en tu propio dominio, seguí las estadísticas de clics por link y gestioná todo a través de una interfaz de administración limpia — sin enviar datos a servicios comerciales como Bitly o TinyURL.

Más allá del acortado básico, Kutt te permite proteger links con contraseñas, establecer fechas de vencimiento automáticas y gestionar usuarios registrados. Una API REST completa y extensiones de navegador para Chrome y Firefox facilitan la integración de la creación de links en los workflows existentes. El autoalojamiento significa que tus datos de links permanecen privados y no pagás tarifas por clic.