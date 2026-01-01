Littlelink-Server es un servicio de link en la bio liviano, de código abierto y sin estado, creado como una alternativa autoalojada a Linktree. Renderiza una única página de aterrizaje que agrupa todos tus enlaces importantes (perfiles de redes sociales, canales de contenido, correo electrónico, páginas de donación) detrás de una URL corta que puedes poner en cualquier bio.

Como toda la página se genera a partir de variables de entorno, no hay base de datos, panel de administración ni precios por usuario. Alojarlo en tu propio VPS mantiene el tráfico de visitantes, la marca y las analíticas en una infraestructura que controlas, con la propiedad total del dominio y cero datos compartidos con una plataforma de terceros.