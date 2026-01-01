Implementá Littlelink-Server en un clic.
Alternativa a Linktree sin estado y autoalojada para páginas de biografía de creadores, con docenas de botones de marcas sociales integrados.
Elegí un plan VPS para Littlelink-Server
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Littlelink-Server
Littlelink-Server es un servicio de link en la bio liviano, de código abierto y sin estado, creado como una alternativa autoalojada a Linktree. Renderiza una única página de aterrizaje que agrupa todos tus enlaces importantes (perfiles de redes sociales, canales de contenido, correo electrónico, páginas de donación) detrás de una URL corta que puedes poner en cualquier bio.
Como toda la página se genera a partir de variables de entorno, no hay base de datos, panel de administración ni precios por usuario. Alojarlo en tu propio VPS mantiene el tráfico de visitantes, la marca y las analíticas en una infraestructura que controlas, con la propiedad total del dominio y cero datos compartidos con una plataforma de terceros.
Funciones principales de Littlelink-Server
Contenedor sin estado
No se requiere base de datos ni almacenamiento persistente: la página completa se renderiza a partir de variables de entorno, lo que hace que las implementaciones sean rápidas y descartables.
150+ botones de marca
Viene con botones nativos y reconocibles para GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify, y más de cien servicios adicionales listos para usar.
Temas claros y oscuros
Elegí entre los modos de presentación claro y oscuro integrados para que coincida con tu marca personal sin escribir CSS personalizado.
Orden personalizada de botones
Reordená qué enlaces aparecen primero usando una lista simple separada por comas, para que los destinos más importantes queden visibles sin necesidad de hacer scroll.
Metadatos de Open Graph
Incluye etiquetas configurables de Open Graph y Twitter Card para que las previsualizaciones en plataformas sociales muestren tu avatar, nombre y biografía de forma clara.
Analytics Umami opcionales
Se integra con Umami autoalojado para rastrear clics en enlaces de forma privada, sin cookies de terceros ni rastreadores externos.
¿Por qué ejecutar Littlelink-Server en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor autoalojado de sincronización de Anki con soporte multiusuario, respaldos y panel web