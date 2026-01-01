ShinyProxy es el servidor de código abierto creado por Open Analytics para alojar aplicaciones de datos interactivas escritas en R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio y muchos otros frameworks. Inicia cada sesión de usuario en un contenedor Docker aislado, luego redirige el tráfico HTTP y WebSocket de vuelta al navegador, para que cada visitante obtenga un entorno limpio sin contaminar el estado compartido.

Alojar ShinyProxy en tu propio VPS mantiene los modelos, conjuntos de datos y paneles de control propietarios dentro de tu perímetro, mientras brinda a los equipos características empresariales —autenticación, control de acceso basado en grupos, registro de uso— sin licencias por puesto ni dependencia de proveedor.