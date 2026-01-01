Implementá ShinyProxy con instalación en un clic.
Servidor de código abierto para desplegar Shiny, Dash, Streamlit y otras aplicaciones de datos con autenticación integrada.
Elegí un plan VPS para ShinyProxy
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con ShinyProxy
ShinyProxy es el servidor de código abierto creado por Open Analytics para alojar aplicaciones de datos interactivas escritas en R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio y muchos otros frameworks. Inicia cada sesión de usuario en un contenedor Docker aislado, luego redirige el tráfico HTTP y WebSocket de vuelta al navegador, para que cada visitante obtenga un entorno limpio sin contaminar el estado compartido.
Alojar ShinyProxy en tu propio VPS mantiene los modelos, conjuntos de datos y paneles de control propietarios dentro de tu perímetro, mientras brinda a los equipos características empresariales —autenticación, control de acceso basado en grupos, registro de uso— sin licencias por puesto ni dependencia de proveedor.
Funciones principales de ShinyProxy
Contenedores por usuario
Cada sesión genera su propio contenedor Docker para que los usuarios nunca compartan estado, sesiones ni recursos de cómputo.
Soporte multi-framework
Alojar R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode y cualquier otra aplicación web empaquetada como un contenedor.
Autenticación conectable
Conectá LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak o inicios de sesión sociales para restringir el acceso a las aplicaciones con control de acceso basado en grupos.
Uso Analytics
El registro de eventos integrado rastrea los inicios de aplicaciones, las duraciones y las sesiones activas para la planificación de capacidad y auditoría.
Streaming WebSocket
El proxy nativo de WebSocket y HTTP/2 mantiene las aplicaciones interactivas de Shiny y Dash responsivas bajo carga.
Panel de administración
La vista de administración en vivo muestra los contenedores en ejecución, permite a los operadores inspeccionar la actividad y detiene sesiones a demanda.
¿Por qué ejecutar ShinyProxy en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.