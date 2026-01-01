Implementá Ubooquity en una instalación de un clic.
Servidor doméstico autoalojado para ebooks y cómics con un lector web limpio y un feed OPDS para aplicaciones móviles.
Elegí un plan VPS para Ubooquity
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Ubooquity
Ubooquity es un servidor doméstico gratuito y multiplataforma para ebooks, cómics, revistas y PDFs. Escanea las carpetas de tu biblioteca, genera miniaturas y metadatos navegables, y sirve todo a través de un lector web limpio que maneja EPUB, CBZ, CBR, PDF y más — además de un feed OPDS para apps de lectura móvil que prefieren su propia interfaz de usuario.
Alojar Ubooquity en un VPS mantiene tu biblioteca de lectura privada y siempre disponible, con soporte multiusuario, control de acceso basado en roles y un lector de cómics integrado basado en navegador, optimizado para pasar páginas en pantalla completa en computadoras de escritorio, tablets y teléfonos.
Funciones principales de Ubooquity
Ebooks, cómics y PDFs
Una única biblioteca que combina libros electrónicos (EPUB), cómics (CBZ, CBR) y documentos PDF, cada uno con lectores y visores adecuados para su formato.
Lector de historietas en el navegador
Lector de cómics a pantalla completa con pase de página, modo de doble página, zoom y marcadores — diseñado específicamente para cómics y manga.
Feed OPDS para celulares
El endpoint OPDS compatible con estándares se integra con aplicaciones de lectura para iOS y Android como Chunky, Marvin, Aldiko y otras.
Control de acceso multiusuario
Las cuentas por usuario con permisos basados en roles permiten a los hogares compartir una biblioteca, manteniendo las listas de lectura, el progreso y el acceso delimitados por cada miembro.
Escaneo automático de la biblioteca
El escáner en segundo plano detecta nuevos archivos a medida que los agregás al volumen de la biblioteca, actualizando metadatos y miniaturas sin intervención manual.
¿Por qué ejecutar Ubooquity en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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