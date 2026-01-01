DreamFactory es una plataforma de generación de API de código abierto que crea instantáneamente APIs REST y GraphQL completamente documentadas y protegidas por roles para cualquier base de datos — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server y más — sin escribir una sola línea de código. Conectá tu base de datos, y DreamFactory genera una API CRUD completa con autenticación, limitación de tasa y control de acceso a nivel de campo incorporados.

Alojar DreamFactory en tu propio VPS te da la propiedad total de tus datos y de la capa de API, sin precios por llamada ni dependencia de proveedor. Este deploy incluye MySQL para la base de datos del sistema y Redis para un caché de alto rendimiento, lo que te brinda una plataforma de API lista para producción desde el primer momento.