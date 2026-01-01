Implementá DreamFactory con instalación en 1 clic.
Plataforma de API REST y GraphQL de código abierto que autogenera APIs de base de datos seguras en minutos sin necesidad de programar.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con DreamFactory
DreamFactory es una plataforma de generación de API de código abierto que crea instantáneamente APIs REST y GraphQL completamente documentadas y protegidas por roles para cualquier base de datos — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server y más — sin escribir una sola línea de código. Conectá tu base de datos, y DreamFactory genera una API CRUD completa con autenticación, limitación de tasa y control de acceso a nivel de campo incorporados.
Alojar DreamFactory en tu propio VPS te da la propiedad total de tus datos y de la capa de API, sin precios por llamada ni dependencia de proveedor. Este deploy incluye MySQL para la base de datos del sistema y Redis para un caché de alto rendimiento, lo que te brinda una plataforma de API lista para producción desde el primer momento.
Funciones principales de DreamFactory
Interfaces de Programación de Aplicaciones autogeneradas
Conectá cualquier base de datos SQL o NoSQL y recibí al instante una API REST y GraphQL completa con soporte CRUD completo — no se requiere codificación manual de endpoints.
Control de acceso basado en roles
Definí permisos granulares por usuario o rol, restringiendo el acceso hasta tablas y campos individuales para mantener los datos seguros.
Soporte para múltiples bases de datos
Generá APIs a partir de MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle y docenas de otras fuentes de datos desde una única plataforma.
Gestión de claves de API
Emitir y revocar claves de API por aplicación o consumidor, con limitación de tasa opcional para prevenir abusos y controlar el uso.
Documentación de la API en vivo
Cada API generada incluye documentación interactiva de Swagger para que los desarrolladores puedan explorar y probar los endpoints de inmediato.
¿Por qué ejecutar DreamFactory en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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