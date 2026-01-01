Traccar es un sistema de rastreo GPS de código abierto completo que soporta más de 200 protocolos de comunicación y funciona con prácticamente cualquier dispositivo GPS del mercado. Organizaciones de todos los tamaños usan Traccar para monitorear vehículos, activos y personal en tiempo real a través de una interfaz web intuitiva que incluye mapas interactivos, zonas de geocercas, alertas de velocidad e informes detallados de viajes.

Alojar Traccar en tu propio VPS elimina las tarifas de licencia recurrentes por dispositivo cobradas por plataformas comerciales y mantiene los datos de ubicación sensibles completamente bajo tu control. Esta plantilla despliega Traccar con una base de datos PostgreSQL para un almacenamiento confiable y a largo plazo del historial de seguimiento, rutas y análisis.