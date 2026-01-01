Plataforma de rastreo GPS de código abierto compatible con más de 200 protocolos para el monitoreo en tiempo real de flotas y activos.
Elegí un plan VPS para Traccar
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Traccar
Traccar es un sistema de rastreo GPS de código abierto completo que soporta más de 200 protocolos de comunicación y funciona con prácticamente cualquier dispositivo GPS del mercado. Organizaciones de todos los tamaños usan Traccar para monitorear vehículos, activos y personal en tiempo real a través de una interfaz web intuitiva que incluye mapas interactivos, zonas de geocercas, alertas de velocidad e informes detallados de viajes.
Alojar Traccar en tu propio VPS elimina las tarifas de licencia recurrentes por dispositivo cobradas por plataformas comerciales y mantiene los datos de ubicación sensibles completamente bajo tu control. Esta plantilla despliega Traccar con una base de datos PostgreSQL para un almacenamiento confiable y a largo plazo del historial de seguimiento, rutas y análisis.
Funciones principales de Traccar
Más de 200 protocolos de dispositivos
Conectá prácticamente cualquier rastreador GPS, dongle OBD o aplicación de smartphone con soporte integrado para más de 200 protocolos de comunicación.
Seguimiento de mapas en tiempo real
Monitoree la ubicación de los dispositivos en tiempo real en OpenStreetMap o Google Maps interactivos con actualizaciones automáticas y visualización de rutas.
Geocercado y alertas
Definí zonas de geocerca y recibí notificaciones instantáneas por entrada, salida, excesos de velocidad y eventos de movimiento.
Informes de flota
Generar informes completos de viajes, paradas, distancia, consumo de combustible y análisis del comportamiento del conductor.
Acceso multiusuario
Crear cuentas de usuario con uso compartido de dispositivos basado en permisos para equipos, departamentos o clientes.
Integración de REST API
Integre los datos de seguimiento con sistemas externos y paneles de control a través de una API REST bien documentada.
¿Por qué ejecutar Traccar en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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