Hasta un 69% de descuento en Traccar

Plataforma de rastreo GPS de código abierto compatible con más de 200 protocolos para el monitoreo en tiempo real de flotas y activos.

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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Traccar

Traccar es un sistema de rastreo GPS de código abierto completo que soporta más de 200 protocolos de comunicación y funciona con prácticamente cualquier dispositivo GPS del mercado. Organizaciones de todos los tamaños usan Traccar para monitorear vehículos, activos y personal en tiempo real a través de una interfaz web intuitiva que incluye mapas interactivos, zonas de geocercas, alertas de velocidad e informes detallados de viajes.

Alojar Traccar en tu propio VPS elimina las tarifas de licencia recurrentes por dispositivo cobradas por plataformas comerciales y mantiene los datos de ubicación sensibles completamente bajo tu control. Esta plantilla despliega Traccar con una base de datos PostgreSQL para un almacenamiento confiable y a largo plazo del historial de seguimiento, rutas y análisis.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Traccar

Más de 200 protocolos de dispositivos

Conectá prácticamente cualquier rastreador GPS, dongle OBD o aplicación de smartphone con soporte integrado para más de 200 protocolos de comunicación.

Seguimiento de mapas en tiempo real

Monitoree la ubicación de los dispositivos en tiempo real en OpenStreetMap o Google Maps interactivos con actualizaciones automáticas y visualización de rutas.

Geocercado y alertas

Definí zonas de geocerca y recibí notificaciones instantáneas por entrada, salida, excesos de velocidad y eventos de movimiento.

Informes de flota

Generar informes completos de viajes, paradas, distancia, consumo de combustible y análisis del comportamiento del conductor.

Acceso multiusuario

Crear cuentas de usuario con uso compartido de dispositivos basado en permisos para equipos, departamentos o clientes.

Integración de REST API

Integre los datos de seguimiento con sistemas externos y paneles de control a través de una API REST bien documentada.

¿Por qué ejecutar Traccar en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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