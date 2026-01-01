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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Dozzle

Dozzle es una interfaz web de configuración cero para monitorear los registros de contenedores Docker en tiempo real. Descubre automáticamente cada contenedor en el host y transmite su salida directamente a una interfaz de usuario de navegador limpia y responsiva — sin agentes de registro, sin almacenamiento externo, sin configuración más allá de montar el socket de Docker.

Los desarrolladores lo usan para observar múltiples servicios simultáneamente durante la depuración, mientras que los operadores confían en él para un rápido triaje de incidentes. La potente búsqueda y el filtrado facilitan el aislamiento de las líneas de registro exactas que necesita sin salir del navegador. Con un uso mínimo de recursos y sin dependencias de base de datos, Dozzle se ejecuta cómodamente junto con las cargas de trabajo de producción en cualquier VPS.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Dozzle

Streaming de logs en tiempo real

Transmite la salida en vivo del contenedor directamente al navegador con desplazamiento automático, para que veas las nuevas líneas de registro en el momento en que se escriben.

Descubrimiento instantáneo de contenedores

Detecta automáticamente todos los contenedores en ejecución en el host — no se necesita configuración manual para empezar a ver los registros.

Búsqueda y filtrado

Buscá el contenido del registro por palabra clave o filtrá por nombre de contenedor y rango de tiempo para aislar rápidamente errores y eventos relevantes.

Vista multicontenedor

Monitoreá varios servicios en paralelo en una sola ventana del navegador, reduciendo el cambio de contexto durante las sesiones de depuración.

Cero dependencias externas

Requiere solo el socket de Docker — sin base de datos, sin un recolector de logs y sin procesos de agente que consuman recursos adicionales.

¿Por qué ejecutar Dozzle en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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