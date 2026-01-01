Implementá Dozzle con una instalación de un clic.
UI web liviana para ver los registros de contenedores Docker en tiempo real con descubrimiento instantáneo de contenedores y sin necesidad de configuración.
Elegí un plan VPS para Dozzle
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Dozzle
Dozzle es una interfaz web de configuración cero para monitorear los registros de contenedores Docker en tiempo real. Descubre automáticamente cada contenedor en el host y transmite su salida directamente a una interfaz de usuario de navegador limpia y responsiva — sin agentes de registro, sin almacenamiento externo, sin configuración más allá de montar el socket de Docker.
Los desarrolladores lo usan para observar múltiples servicios simultáneamente durante la depuración, mientras que los operadores confían en él para un rápido triaje de incidentes. La potente búsqueda y el filtrado facilitan el aislamiento de las líneas de registro exactas que necesita sin salir del navegador. Con un uso mínimo de recursos y sin dependencias de base de datos, Dozzle se ejecuta cómodamente junto con las cargas de trabajo de producción en cualquier VPS.
Funciones principales de Dozzle
Streaming de logs en tiempo real
Transmite la salida en vivo del contenedor directamente al navegador con desplazamiento automático, para que veas las nuevas líneas de registro en el momento en que se escriben.
Descubrimiento instantáneo de contenedores
Detecta automáticamente todos los contenedores en ejecución en el host — no se necesita configuración manual para empezar a ver los registros.
Búsqueda y filtrado
Buscá el contenido del registro por palabra clave o filtrá por nombre de contenedor y rango de tiempo para aislar rápidamente errores y eventos relevantes.
Vista multicontenedor
Monitoreá varios servicios en paralelo en una sola ventana del navegador, reduciendo el cambio de contexto durante las sesiones de depuración.
Cero dependencias externas
Requiere solo el socket de Docker — sin base de datos, sin un recolector de logs y sin procesos de agente que consuman recursos adicionales.
¿Por qué ejecutar Dozzle en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.