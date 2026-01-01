Medusa es un servidor de automatización de larga trayectoria, mantenido por la comunidad, para bibliotecas de series de TV. Hace un seguimiento de las series que seguís, monitorea indexadores de Usenet y rastreadores de torrents para nuevos lanzamientos de episodios, descarga los archivos coincidentes a través de tu descargador existente, luego los renombra, etiqueta y mueve a tu biblioteca — todo impulsado desde una interfaz de usuario web pulida e inspirada en SickBeard y SickChill.

Alojar Medusa en un VPS mantiene tu automatización de TV funcionando 24/7 para que los episodios aparezcan en tu biblioteca minutos después de su lanzamiento. Se integra naturalmente con Plex, Jellyfin, Emby y el ecosistema más amplio de Servarr, y funciona con prácticamente todos los indexadores Newznab y Torznab a través de plugins nativos.