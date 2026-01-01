Implementá Medusa en un clic.
Administrador automático de biblioteca de videos para series de TV — obtiene nuevos episodios en el momento en que aparecen en los indexadores.
Elegí un plan VPS para Medusa
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Medusa
Medusa es un servidor de automatización de larga trayectoria, mantenido por la comunidad, para bibliotecas de series de TV. Hace un seguimiento de las series que seguís, monitorea indexadores de Usenet y rastreadores de torrents para nuevos lanzamientos de episodios, descarga los archivos coincidentes a través de tu descargador existente, luego los renombra, etiqueta y mueve a tu biblioteca — todo impulsado desde una interfaz de usuario web pulida e inspirada en SickBeard y SickChill.
Alojar Medusa en un VPS mantiene tu automatización de TV funcionando 24/7 para que los episodios aparezcan en tu biblioteca minutos después de su lanzamiento. Se integra naturalmente con Plex, Jellyfin, Emby y el ecosistema más amplio de Servarr, y funciona con prácticamente todos los indexadores Newznab y Torznab a través de plugins nativos.
Funciones principales de Medusa
Seguimiento de series y episodios
Agregá series de TVDB, TVMaze o IMDb y Medusa busca en cada temporada nuevos episodios a medida que aparecen en los indexadores.
Perfiles de preferencias de calidad
Definí las preferencias de calidad, resolución, códec e idioma por programa para que gane la versión correcta cuando aparezcan múltiples candidatos.
Soporte nativo de indexador
Plugins integrados para indexadores Newznab y Torznab, además de soporte directo para NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge y rTorrent.
Búsqueda de subtítulos
Busca en OpenSubtitles, Addic7ed y Podnapisi subtítulos coincidentes en tus idiomas preferidos después de cada descarga.
Automatización del post-procesamiento
Renombra, etiqueta y mueve archivos descargados a estructuras de carpetas compatibles con Plex/Jellyfin/Emby sin clasificación manual.
¿Por qué ejecutar Medusa en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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