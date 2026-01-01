Deploy Code-Server in one click installation.
Full Visual Studio Code running in your browser, accessible from any device with extensions, terminal, and Git support.
Elegí un plan VPS para Code-Server
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Code-Server
Code-Server runs Visual Studio Code entirely in your browser, giving you a complete professional development environment accessible from any device with a web connection. Built on Microsoft's open-source VS Code project, it provides an identical editing experience to the desktop application — full extension marketplace, integrated terminal, IntelliSense, and debugger — all hosted on your own server.
Self-hosting Code-Server on a VPS means your source code and credentials stay on your infrastructure rather than a local device. Intensive builds and tests run on server-grade resources instead of draining laptop battery, and your environment remains available 24/7 from anywhere. A single URL and password give you instant access to a consistent, fully configured workspace across every device you use.
Funciones principales de Code-Server
Full VS Code experience
Access the complete Visual Studio Code interface in the browser, including themes, keybindings, and the full extension marketplace.
Integrated terminal
Run build commands, Git operations, and shell scripts directly from the editor without switching windows or SSH clients.
Server-side compute
Heavy compilation, testing, and linting run on VPS resources, keeping local devices fast and extending battery life.
Remote accessibility
Access your development environment from any browser on any device — laptop, tablet, or borrowed computer — without setup.
Persistent workspace
Projects, installed extensions, and settings are stored in a persistent volume and survive container updates unchanged.
¿Por qué ejecutar Code-Server en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.