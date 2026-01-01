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Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Nexterm

Nexterm es una plataforma de gestión de servidores de código abierto que consolida sesiones de terminal SSH, escritorios VNC y conexiones RDP en una única interfaz accesible desde el navegador. A diferencia de las herramientas de acceso remoto tradicionales que requieren un cliente local, Nexterm se ejecuta en tu VPS y te brinda un centro de conexión completo accesible desde cualquier dispositivo con un navegador.

Alojar Nexterm en tu propio VPS significa que tus credenciales de servidor y datos de sesión nunca abandonan tu infraestructura. El gestor de archivos SFTP integrado, la grabación de sesiones, el monitoreo y el soporte para organizaciones y 2FA lo convierten en un reemplazo práctico para manejar múltiples clientes SSH, visores VNC y herramientas RDP.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Nexterm

SSH, VNC y RDP

Administrá terminales SSH, escritorios VNC y sesiones RDP desde una única pestaña del navegador — no se requiere instalación de cliente local en ningún dispositivo.

Administrador de archivos SFTP

Navegá, subí y descargá archivos en servidores remotos a través de una interfaz SFTP integrada sin necesidad de un cliente FTP separado.

Grabación de sesión

Grabar y reproducir sesiones de terminal y de escritorio para auditorías, revisión en equipo o para solucionar problemas de cambios anteriores.

Autenticación en dos pasos

Protegé el acceso a todos tus servidores con 2FA y OIDC SSO, para asegurar que solo los usuarios autorizados puedan abrir conexiones.

Organizaciones multiusuario

Dividí servidores y credenciales en organizaciones para que los equipos puedan compartir el acceso sin exponer infraestructura no relacionada.

¿Por qué ejecutar Nexterm en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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