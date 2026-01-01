Nexterm es una plataforma de gestión de servidores de código abierto que consolida sesiones de terminal SSH, escritorios VNC y conexiones RDP en una única interfaz accesible desde el navegador. A diferencia de las herramientas de acceso remoto tradicionales que requieren un cliente local, Nexterm se ejecuta en tu VPS y te brinda un centro de conexión completo accesible desde cualquier dispositivo con un navegador.

Alojar Nexterm en tu propio VPS significa que tus credenciales de servidor y datos de sesión nunca abandonan tu infraestructura. El gestor de archivos SFTP integrado, la grabación de sesiones, el monitoreo y el soporte para organizaciones y 2FA lo convierten en un reemplazo práctico para manejar múltiples clientes SSH, visores VNC y herramientas RDP.