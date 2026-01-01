Windmill es una plataforma de desarrollo de código abierto que convierte scripts escritos en Python, TypeScript, Go, Bash y SQL en herramientas internas con interfaces web autogeneradas, flujos de trabajo programables y APIs REST invocables. Elimina el trabajo repetitivo de construir paneles de administración y dashboards internos generando interfaces directamente a partir de las firmas de los scripts.

Autoalojar Windmill en un VPS mantiene todo el código y los datos de las herramientas internas dentro de tu infraestructura. El servicio de worker incluido ejecuta tareas en entornos aislados, PostgreSQL almacena el estado del flujo de trabajo y el historial de ejecuciones, y un gestor de secretos maneja las claves API y las credenciales sin codificarlas directamente en los scripts.