Implementá Windmill con instalación en un clic.
Plataforma de desarrollo de código abierto que convierte scripts en herramientas internas, flujos de trabajo programados y UIs autogeneradas.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Windmill
Windmill es una plataforma de desarrollo de código abierto que convierte scripts escritos en Python, TypeScript, Go, Bash y SQL en herramientas internas con interfaces web autogeneradas, flujos de trabajo programables y APIs REST invocables. Elimina el trabajo repetitivo de construir paneles de administración y dashboards internos generando interfaces directamente a partir de las firmas de los scripts.
Autoalojar Windmill en un VPS mantiene todo el código y los datos de las herramientas internas dentro de tu infraestructura. El servicio de worker incluido ejecuta tareas en entornos aislados, PostgreSQL almacena el estado del flujo de trabajo y el historial de ejecuciones, y un gestor de secretos maneja las claves API y las credenciales sin codificarlas directamente en los scripts.
Funciones principales de Windmill
Scripts multilenguaje
Escribí automatizaciones en Python, TypeScript, Go, Bash o SQL — Windmill se encarga de la ejecución, las dependencias y el sandboxing.
Interfaces de usuario autogeneradas
Windmill genera automáticamente formularios web e interfaces de usuario a partir de tipos de parámetros de script para que los no desarrolladores puedan ejecutar herramientas sin código.
Constructor de flujos de trabajo
Encadenar scripts en flujos de trabajo de varios pasos con ramificación condicional, bucles y ejecución paralela usando un editor DAG visual.
Programador Cron
Ejecutá scripts y flujos de trabajo en programaciones cron o disparadores de eventos sin tener que gestionar una infraestructura cron separada.
Gestión de secretos
Almacená claves de API, contraseñas y tokens como variables encriptadas accesibles para los scripts sin incrustarlos en el código.
¿Por qué ejecutar Windmill en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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