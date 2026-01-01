Hasta un 69% de descuento en Tiny File Manager

Desplegá Tiny File Manager con instalación en un clic.

Gestor de archivos web PHP liviano y de un solo archivo para subir, descargar y organizar archivos del servidor desde cualquier navegador.

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VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
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Desplegá Tiny File Manager con instalación en un clic.

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66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.699/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.699/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Tiny File Manager

Tiny File Manager es un gestor de archivos compacto y de código abierto que funciona completamente como un único archivo PHP, brindándote una interfaz completa basada en navegador para gestionar archivos en tu servidor sin clientes SSH o FTP. Soporta carga y descarga de archivos, copiar, mover, renombrar, eliminar, creación de archivos comprimidos y un editor de texto integrado, todo accesible a través de una interfaz de usuario web limpia y adaptable.

Alojar Tiny File Manager en tu propio VPS mantiene tus archivos bajo tu control y te permite otorgar acceso basado en roles a los miembros del equipo con diferentes niveles de permiso. Su mínima huella significa que funciona junto a tus aplicaciones existentes sin añadir una sobrecarga de recursos notable.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Tiny File Manager

Operaciones de Archivo Completas

Subir, descargar, copiar, mover, renombrar y eliminar archivos y carpetas directamente desde el navegador sin necesidad de acceso SSH o FTP.

Acceso multiusuario

Definí múltiples cuentas de usuario con contraseñas individuales y niveles de permiso, incluyendo roles de solo lectura para acceso restringido.

Editor de texto incorporado

Editá archivos de configuración, scripts y código directamente en el navegador con soporte de resaltado de sintaxis, evitando la necesidad de un editor aparte.

Soporte de Archivo

Creá archivos ZIP y extraé archivos comprimidos a través de la interfaz web, simplificando las transferencias por lotes y las copias de seguridad sin herramientas de línea de comandos.

Búsqueda de archivos

Buscá en todos los directorios por nombre de archivo o contenido para encontrar archivos rápidamente sin navegar manualmente por los árboles de carpetas.

¿Por qué ejecutar Tiny File Manager en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local, crecimiento global

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30 días de garantía de devolución

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