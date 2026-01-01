Desplegá Tiny File Manager con instalación en un clic.
Gestor de archivos web PHP liviano y de un solo archivo para subir, descargar y organizar archivos del servidor desde cualquier navegador.
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Lo que podés crear con Tiny File Manager
Tiny File Manager es un gestor de archivos compacto y de código abierto que funciona completamente como un único archivo PHP, brindándote una interfaz completa basada en navegador para gestionar archivos en tu servidor sin clientes SSH o FTP. Soporta carga y descarga de archivos, copiar, mover, renombrar, eliminar, creación de archivos comprimidos y un editor de texto integrado, todo accesible a través de una interfaz de usuario web limpia y adaptable.
Alojar Tiny File Manager en tu propio VPS mantiene tus archivos bajo tu control y te permite otorgar acceso basado en roles a los miembros del equipo con diferentes niveles de permiso. Su mínima huella significa que funciona junto a tus aplicaciones existentes sin añadir una sobrecarga de recursos notable.
Funciones principales de Tiny File Manager
Operaciones de Archivo Completas
Subir, descargar, copiar, mover, renombrar y eliminar archivos y carpetas directamente desde el navegador sin necesidad de acceso SSH o FTP.
Acceso multiusuario
Definí múltiples cuentas de usuario con contraseñas individuales y niveles de permiso, incluyendo roles de solo lectura para acceso restringido.
Editor de texto incorporado
Editá archivos de configuración, scripts y código directamente en el navegador con soporte de resaltado de sintaxis, evitando la necesidad de un editor aparte.
Soporte de Archivo
Creá archivos ZIP y extraé archivos comprimidos a través de la interfaz web, simplificando las transferencias por lotes y las copias de seguridad sin herramientas de línea de comandos.
Búsqueda de archivos
Buscá en todos los directorios por nombre de archivo o contenido para encontrar archivos rápidamente sin navegar manualmente por los árboles de carpetas.
¿Por qué ejecutar Tiny File Manager en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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