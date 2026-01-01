Yamtrack es una aplicación autoalojada para trackear medios que consolida tus listas de seguimiento y reproducción de películas, series, anime, manga, juegos, libros y cómics en un solo panel. Obtiene metadatos de TMDB y otras fuentes para ofrecer detalles completos de cada elemento trackeado, con seguimiento de progreso y gestión de estado.

Alojar Yamtrack en un VPS mantiene tu historial completo de consumo de medios privado, sin seguimiento de terceros. La integración con Jellyfin permite el seguimiento automático de lo que ves desde tu servidor multimedia, la vista de calendario muestra los lanzamientos programados, y la importación desde Trakt, MAL y AniList facilita la migración desde servicios existentes.