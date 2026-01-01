Implementá Yamtrack con una instalación de un clic.
Rastreador de medios autoalojado para películas, series de TV, animé, manga, juegos y libros con integración con Jellyfin.
Elegí un plan VPS para Yamtrack
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Yamtrack
Yamtrack es una aplicación autoalojada para trackear medios que consolida tus listas de seguimiento y reproducción de películas, series, anime, manga, juegos, libros y cómics en un solo panel. Obtiene metadatos de TMDB y otras fuentes para ofrecer detalles completos de cada elemento trackeado, con seguimiento de progreso y gestión de estado.
Alojar Yamtrack en un VPS mantiene tu historial completo de consumo de medios privado, sin seguimiento de terceros. La integración con Jellyfin permite el seguimiento automático de lo que ves desde tu servidor multimedia, la vista de calendario muestra los lanzamientos programados, y la importación desde Trakt, MAL y AniList facilita la migración desde servicios existentes.
Funciones principales de Yamtrack
Seguimiento multimedia
Seguí películas, series de TV, anime, manga, juegos, libros y cómics en un único panel con estado individual.
Integración con Jellyfin
Marcar automáticamente películas y episodios como vistos cuando se reproducen en Jellyfin, sin necesidad de registro manual.
Importar desde Trakt y MAL
Migrá tu historial de visualización existente desde Trakt, MyAnimeList, AniList y otros servicios a Yamtrack con unos pocos clics.
Calendario de lanzamientos
Consultá las próximas fechas de lanzamiento de series, películas y juegos que seguís en un calendario para planificar tu agenda de visualización.
Notificaciones de lanzamiento
Recibí alertas sobre nuevos episodios y estrenos a través de Discord, Telegram o Slack para cualquier elemento de tu lista de seguimiento.
¿Por qué ejecutar Yamtrack en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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