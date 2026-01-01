BroadcastChannel es una plataforma de código abierto impulsada por Astro que convierte canales públicos de Telegram en microblogs con todas las funciones. En lugar de mantener un CMS tradicional, escribís publicaciones en Telegram y BroadcastChannel genera un sitio web rápido y optimizado para SEO que tu audiencia puede navegar. Cada mensaje se convierte en una página con metadatos adecuados, un mapa del sitio y feeds RSS duales en formatos XML y JSON para lectores de feeds y agregadores de contenido.

El autoalojamiento en tu propio VPS te da un dominio personalizado y control total sobre tu contenido publicado, sin depender de Vercel, Cloudflare Pages ni ninguna otra plataforma de hosting de terceros. El sitio resultante no envía JavaScript al navegador — rápido en cualquier conexión y muy amigable para los rastreadores de motores de búsqueda.