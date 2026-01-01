Implementá BroadcastChannel en una instalación de un clic.
Convertí cualquier canal público de Telegram en un microblog amigable con el SEO, sin JavaScript del lado del cliente y con feeds RSS automáticos.
Elegí un plan VPS para BroadcastChannel
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con BroadcastChannel
BroadcastChannel es una plataforma de código abierto impulsada por Astro que convierte canales públicos de Telegram en microblogs con todas las funciones. En lugar de mantener un CMS tradicional, escribís publicaciones en Telegram y BroadcastChannel genera un sitio web rápido y optimizado para SEO que tu audiencia puede navegar. Cada mensaje se convierte en una página con metadatos adecuados, un mapa del sitio y feeds RSS duales en formatos XML y JSON para lectores de feeds y agregadores de contenido.
El autoalojamiento en tu propio VPS te da un dominio personalizado y control total sobre tu contenido publicado, sin depender de Vercel, Cloudflare Pages ni ninguna otra plataforma de hosting de terceros. El sitio resultante no envía JavaScript al navegador — rápido en cualquier conexión y muy amigable para los rastreadores de motores de búsqueda.
Funciones principales de BroadcastChannel
Telegram como CMS
Escribí publicaciones en Telegram como siempre — BroadcastChannel las busca y las publica en tu sitio automáticamente sin pasos adicionales.
JavaScript de Cliente Cero
Las páginas se renderizan completamente en el servidor sin enviar JavaScript al navegador, lo que genera tiempos de carga rápidos y un buen posicionamiento SEO.
Fuentes RSS integradas
Cada blog obtiene automáticamente feeds RSS XML y JSON para que los lectores puedan suscribirse a través de cualquier agregador de feeds o aplicación de lectura.
SEO y Mapas del sitio
Mapas de sitio autogenerados, URL limpias y metaetiquetas adecuadas hacen que tu contenido sea detectable a través de motores de búsqueda desde el primer día.
Integración de Enlaces Sociales
Vinculá los perfiles de Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky y Discord desde la navegación del sitio sin escribir ningún código personalizado.
¿Por qué ejecutar BroadcastChannel en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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