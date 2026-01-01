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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con BroadcastChannel

BroadcastChannel es una plataforma de código abierto impulsada por Astro que convierte canales públicos de Telegram en microblogs con todas las funciones. En lugar de mantener un CMS tradicional, escribís publicaciones en Telegram y BroadcastChannel genera un sitio web rápido y optimizado para SEO que tu audiencia puede navegar. Cada mensaje se convierte en una página con metadatos adecuados, un mapa del sitio y feeds RSS duales en formatos XML y JSON para lectores de feeds y agregadores de contenido.

El autoalojamiento en tu propio VPS te da un dominio personalizado y control total sobre tu contenido publicado, sin depender de Vercel, Cloudflare Pages ni ninguna otra plataforma de hosting de terceros. El sitio resultante no envía JavaScript al navegador — rápido en cualquier conexión y muy amigable para los rastreadores de motores de búsqueda.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de BroadcastChannel

Telegram como CMS

Escribí publicaciones en Telegram como siempre — BroadcastChannel las busca y las publica en tu sitio automáticamente sin pasos adicionales.

JavaScript de Cliente Cero

Las páginas se renderizan completamente en el servidor sin enviar JavaScript al navegador, lo que genera tiempos de carga rápidos y un buen posicionamiento SEO.

Fuentes RSS integradas

Cada blog obtiene automáticamente feeds RSS XML y JSON para que los lectores puedan suscribirse a través de cualquier agregador de feeds o aplicación de lectura.

SEO y Mapas del sitio

Mapas de sitio autogenerados, URL limpias y metaetiquetas adecuadas hacen que tu contenido sea detectable a través de motores de búsqueda desde el primer día.

Integración de Enlaces Sociales

Vinculá los perfiles de Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky y Discord desde la navegación del sitio sin escribir ningún código personalizado.

¿Por qué ejecutar BroadcastChannel en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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