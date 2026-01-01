Implementá Crawl4AI con instalación en un clic.
Crawler web open-source que convierte sitios web en Markdown limpio y listo para LLM para pipelines de datos de IA.
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Lo que podés crear con Crawl4AI
Crawl4AI es un crawler y scraper web avanzado, diseñado específicamente para apps de IA. Transforma el contenido web en un output Markdown estructurado y listo para LLM, convirtiéndolo en la base ideal para sistemas RAG (generación aumentada por recuperación), datasets de entrenamiento y pipelines de contenido impulsados por IA. Con más de 50.000 estrellas en GitHub, se ha convertido en la solución de crawling preferida en la comunidad de desarrolladores de IA.
La plataforma es compatible con el control total del navegador para sitios con mucho JavaScript, crawling asincrónico con pool de navegadores, filtrado inteligente de contenido y acceso a la API REST — todo esto empaquetado con un dashboard de monitoreo en tiempo real y un playground interactivo. Alojar Crawl4AI en tu propio VPS te brinda computación dedicada para operaciones de crawling intensivas y control total sobre el manejo de datos sin enrutar contenido sensible a través de servicios de terceros.
Funciones principales de Crawl4AI
Salida lista para LLM
Convierte páginas rastreadas en Markdown limpio, optimizado para alimentar directamente pipelines de modelos de lenguaje y sistemas RAG.
Control Completo del Navegador
Gestiona páginas renderizadas con JavaScript y contenido dinámico mediante un pool de navegadores para una extracción de datos precisa y de alto rendimiento.
Acceso a la API RESTful
Expone puntos finales HTTP para integrar el rastreo web en aplicaciones existentes y flujos de trabajo de datos automatizados.
Monitoreo en tiempo real
El tablero integrado y el entorno interactivo te permiten monitorear las operaciones de rastreo, probar estrategias de extracción y depurar configuraciones en vivo.
Filtrado Inteligente
Las estrategias de extracción estructurada filtran el ruido y aíslan el contenido relevante, reduciendo el trabajo de post-procesamiento en tu pipeline de IA.
¿Por qué ejecutar Crawl4AI en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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