Hasta un 70% de descuento en Crawl4AI

Implementá Crawl4AI con instalación en un clic.

Crawler web open-source que convierte sitios web en Markdown limpio y listo para LLM para pipelines de datos de IA.

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VPS gestionado por IA
ARS 11.699 /mes
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66% off
KVM 1
ARS 34.199
ARS 11.699 /mes
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Obtené 24 meses por ARS 280.776 (precio regular: ARS 820.776). Se renueva a ARS 23.299/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 410.376 (precio regular: ARS 1.015.176). Se renueva a ARS 30.299/mes.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 559.176 (precio regular: ARS 1.833.576). Se renueva a ARS 58.199/mes.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 1.118.376 (precio regular: ARS 3.350.376). Se renueva a ARS 100.899/mes.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS 34.199
ARS 11.699 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 280.776 (precio regular: ARS 820.776). Se renueva a ARS 23.299/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 410.376 (precio regular: ARS 1.015.176). Se renueva a ARS 30.299/mes.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 559.176 (precio regular: ARS 1.833.576). Se renueva a ARS 58.199/mes.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 1.118.376 (precio regular: ARS 3.350.376). Se renueva a ARS 100.899/mes.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Crawl4AI

Crawl4AI es un crawler y scraper web avanzado, diseñado específicamente para apps de IA. Transforma el contenido web en un output Markdown estructurado y listo para LLM, convirtiéndolo en la base ideal para sistemas RAG (generación aumentada por recuperación), datasets de entrenamiento y pipelines de contenido impulsados por IA. Con más de 50.000 estrellas en GitHub, se ha convertido en la solución de crawling preferida en la comunidad de desarrolladores de IA.

La plataforma es compatible con el control total del navegador para sitios con mucho JavaScript, crawling asincrónico con pool de navegadores, filtrado inteligente de contenido y acceso a la API REST — todo esto empaquetado con un dashboard de monitoreo en tiempo real y un playground interactivo. Alojar Crawl4AI en tu propio VPS te brinda computación dedicada para operaciones de crawling intensivas y control total sobre el manejo de datos sin enrutar contenido sensible a través de servicios de terceros.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Crawl4AI

Salida lista para LLM

Convierte páginas rastreadas en Markdown limpio, optimizado para alimentar directamente pipelines de modelos de lenguaje y sistemas RAG.

Control Completo del Navegador

Gestiona páginas renderizadas con JavaScript y contenido dinámico mediante un pool de navegadores para una extracción de datos precisa y de alto rendimiento.

Acceso a la API RESTful

Expone puntos finales HTTP para integrar el rastreo web en aplicaciones existentes y flujos de trabajo de datos automatizados.

Monitoreo en tiempo real

El tablero integrado y el entorno interactivo te permiten monitorear las operaciones de rastreo, probar estrategias de extracción y depurar configuraciones en vivo.

Filtrado Inteligente

Las estrategias de extracción estructurada filtran el ruido y aíslan el contenido relevante, reduciendo el trabajo de post-procesamiento en tu pipeline de IA.

¿Por qué ejecutar Crawl4AI en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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