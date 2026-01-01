Implementá Dufs en un clic.
Servidor de archivos liviano y autohospedado con una interfaz web limpia, soporte WebDAV y control de acceso por ruta.
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Lo que podés crear con Dufs
Dufs es un servidor de archivos de código abierto y liviano que te permite navegar, subir, descargar y gestionar archivos a través de una interfaz web limpia. Es compatible con WebDAV, por lo que podés montar tu almacenamiento como una unidad de red en Windows, macOS o Linux usando cualquier cliente de administrador de archivos estándar, sin necesidad de software adicional en el dispositivo de conexión.
Alojar Dufs en tu propio VPS mantiene tus archivos en una infraestructura que controlás completamente, sin tarifas de almacenamiento en la nube, sin límites de tamaño de archivo del proveedor y sin acceso de terceros a tus datos. Configurá reglas de acceso de lectura-escritura o solo lectura por directorio, protegé rutas con credenciales y compartí archivos de forma segura a través de HTTPS mediante la integración de Traefik incorporada.
Funciones principales de Dufs
Explorador de archivos web
Explorar, subir, descargar, renombrar y eliminar archivos desde cualquier navegador sin instalar software cliente adicional.
Protocolo WebDAV
Montá tu servidor Dufs como una unidad de red nativa en Windows, macOS o Linux usando el soporte WebDAV integrado del sistema operativo.
Control de acceso por ruta
Aplicá reglas distintas de lectura-escritura o solo lectura a diferentes directorios, cada uno protegido por credenciales individuales.
Búsqueda y vista previa de archivos
Buscá entre tus archivos guardados por nombre y previsualizá formatos comunes como imágenes, texto y video directamente en el navegador.
Contenedor individual
Se ejecuta como un único contenedor liviano sin base de datos externa — fácil de respaldar, migrar y mantener.
¿Por qué ejecutar Dufs en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
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