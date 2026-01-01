Implementá ILLA Builder en un clic.
Plataforma de código abierto y low-code para crear herramientas internas, dashboards y paneles de administración visualmente.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con ILLA Builder
ILLA Builder es una plataforma de desarrollo de código abierto y low-code que permite a los equipos crear herramientas internas, dashboards y paneles de administración sin una ingeniería de front-end exhaustiva. Una biblioteca de componentes de arrastrar y soltar, combinada con soporte para más de 40 integraciones —incluyendo PostgreSQL, MySQL, APIs REST y GraphQL—, significa que los desarrolladores pueden conectar fuentes de datos reales y lanzar aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas.
Alojar ILLA Builder en tu propio VPS mantiene los datos de tu negocio dentro de tu propia infraestructura, eliminando preocupaciones sobre las políticas de intercambio de datos de SaaS o los precios por puesto. La imagen de Docker todo en uno agrupa todo lo necesario para ejecutar la plataforma, con volúmenes persistentes que aseguran que tus proyectos y recursos conectados se conserven a través de reinicios y actualizaciones.
Funciones principales de ILLA Builder
Creador de arrastrar y soltar
Armá interfaces de usuario a partir de una rica biblioteca de componentes —tablas, formularios, gráficos y más— arrastrándolos a un lienzo, sin escribir código de maquetación.
Más de 40 integraciones de datos
Conectate directamente a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL y otros servicios populares para potenciar tus aplicaciones con datos en tiempo real.
JavaScript en todas partes
Escribí lógica personalizada directamente con JavaScript para transformar datos, activar acciones y agregar comportamiento condicional más allá de lo que las herramientas sin código suelen permitir.
Colaboración en tiempo real
Múltiples miembros del equipo pueden editar la misma aplicación simultáneamente, lo que lo hace práctico para que los equipos de ingeniería y operaciones construyan e iteren juntos.
Control de datos autoalojado
Ejecutar en tu propio VPS mantiene todas las fuentes de datos conectadas y la lógica de la aplicación dentro de tu infraestructura, lo que respalda los requisitos de cumplimiento y residencia de datos.
¿Por qué ejecutar ILLA Builder en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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