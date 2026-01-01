ILLA Builder es una plataforma de desarrollo de código abierto y low-code que permite a los equipos crear herramientas internas, dashboards y paneles de administración sin una ingeniería de front-end exhaustiva. Una biblioteca de componentes de arrastrar y soltar, combinada con soporte para más de 40 integraciones —incluyendo PostgreSQL, MySQL, APIs REST y GraphQL—, significa que los desarrolladores pueden conectar fuentes de datos reales y lanzar aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas.

Alojar ILLA Builder en tu propio VPS mantiene los datos de tu negocio dentro de tu propia infraestructura, eliminando preocupaciones sobre las políticas de intercambio de datos de SaaS o los precios por puesto. La imagen de Docker todo en uno agrupa todo lo necesario para ejecutar la plataforma, con volúmenes persistentes que aseguran que tus proyectos y recursos conectados se conserven a través de reinicios y actualizaciones.