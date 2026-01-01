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8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con ILLA Builder

ILLA Builder es una plataforma de desarrollo de código abierto y low-code que permite a los equipos crear herramientas internas, dashboards y paneles de administración sin una ingeniería de front-end exhaustiva. Una biblioteca de componentes de arrastrar y soltar, combinada con soporte para más de 40 integraciones —incluyendo PostgreSQL, MySQL, APIs REST y GraphQL—, significa que los desarrolladores pueden conectar fuentes de datos reales y lanzar aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas.

Alojar ILLA Builder en tu propio VPS mantiene los datos de tu negocio dentro de tu propia infraestructura, eliminando preocupaciones sobre las políticas de intercambio de datos de SaaS o los precios por puesto. La imagen de Docker todo en uno agrupa todo lo necesario para ejecutar la plataforma, con volúmenes persistentes que aseguran que tus proyectos y recursos conectados se conserven a través de reinicios y actualizaciones.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de ILLA Builder

Creador de arrastrar y soltar

Armá interfaces de usuario a partir de una rica biblioteca de componentes —tablas, formularios, gráficos y más— arrastrándolos a un lienzo, sin escribir código de maquetación.

Más de 40 integraciones de datos

Conectate directamente a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL y otros servicios populares para potenciar tus aplicaciones con datos en tiempo real.

JavaScript en todas partes

Escribí lógica personalizada directamente con JavaScript para transformar datos, activar acciones y agregar comportamiento condicional más allá de lo que las herramientas sin código suelen permitir.

Colaboración en tiempo real

Múltiples miembros del equipo pueden editar la misma aplicación simultáneamente, lo que lo hace práctico para que los equipos de ingeniería y operaciones construyan e iteren juntos.

Control de datos autoalojado

Ejecutar en tu propio VPS mantiene todas las fuentes de datos conectadas y la lógica de la aplicación dentro de tu infraestructura, lo que respalda los requisitos de cumplimiento y residencia de datos.

¿Por qué ejecutar ILLA Builder en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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