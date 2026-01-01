Implementá Teable en un clic.
Base de datos sin código de código abierto, con una interfaz de hoja de cálculo, potenciada por PostgreSQL y colaboración en tiempo real.
Elegí un plan VPS para Teable
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Teable
Teable es una alternativa rápida y de código abierto a Airtable que combina una interfaz de hoja de cálculo familiar con toda la potencia de una base de datos PostgreSQL. Soporta tipos de campo enriquecidos, múltiples modos de vista, colaboración en tiempo real y filtrado a nivel de fila, todo respaldado por una base de datos que controlás por completo.
Alojar Teable en un VPS significa que los datos de tu negocio residen en tu propia instancia de PostgreSQL sin límites de filas, sin tarifas por usuario y sin dependencia de un proveedor. Los equipos pueden crear herramientas internas, rastreadores de proyectos y bases de datos estilo CRM sin escribir código.
Funciones principales de Teable
Motor de PostgreSQL
Todos los datos se almacenan en una base de datos PostgreSQL estándar de tu propiedad, sin formato propietario ni dependencia de un proveedor.
Múltiples tipos de vista
Alterná entre vistas de cuadrícula, galería, kanban, calendario y formulario para trabajar con los datos en el formato que mejor se adapte a cada flujo de trabajo.
Colaboración en tiempo real
Múltiples miembros del equipo pueden editar tablas simultáneamente con actualizaciones en vivo y sin conflictos.
Sin límites de filas
A diferencia de las alternativas SaaS, Teable autoalojado no impone límites artificiales en filas, tablas o el tamaño del espacio de trabajo.
Acceso a la API
Una API RESTful te permite integrar datos de Teable con herramientas externas, plataformas de automatización y aplicaciones personalizadas.
¿Por qué ejecutar Teable en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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