Teable es una alternativa rápida y de código abierto a Airtable que combina una interfaz de hoja de cálculo familiar con toda la potencia de una base de datos PostgreSQL. Soporta tipos de campo enriquecidos, múltiples modos de vista, colaboración en tiempo real y filtrado a nivel de fila, todo respaldado por una base de datos que controlás por completo.

Alojar Teable en un VPS significa que los datos de tu negocio residen en tu propia instancia de PostgreSQL sin límites de filas, sin tarifas por usuario y sin dependencia de un proveedor. Los equipos pueden crear herramientas internas, rastreadores de proyectos y bases de datos estilo CRM sin escribir código.