Implementá PiGallery2 en un clic.
Rápida galería de fotos autoalojada basada en directorios que convierte una carpeta de imágenes en disco en un álbum web pulido.
Elegí un plan VPS para PiGallery2
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con PiGallery2
PiGallery2 es una galería de fotos de código abierto y autoalojada que toma un directorio de imágenes en disco y lo sirve como una galería web rápida y moderna — sin pipeline de carga, sin base de datos propietaria, sin dependencia de SaaS. La estructura de directorios que ya usás se convierte en la estructura de álbumes que los visitantes navegan, por lo que funciona igual de bien para archivos de fotos personales, galerías de eventos, álbumes de vacaciones familiares y portfolios ligeros.
Alojar PiGallery2 en tu propio VPS mantiene las fotos y los metadatos dentro de una infraestructura que vos controlás en lugar de un servicio de fotos público que extrae contenido de imágenes para reconocimiento facial o datos de entrenamiento. El backend de Node.js es intencionalmente ligero — fue diseñado para funcionar bien en una Raspberry Pi — por lo que un plan de VPS pequeño aloja cómodamente decenas de miles de imágenes mientras sigue sirviendo miniaturas rápidas y una interfaz de usuario rica.
Funciones principales de PiGallery2
Modelo de directorio prioritario
Tu estructura de carpetas existente se convierte en la jerarquía del álbum — subí nuevas fotos vía SCP, rsync o una herramienta de sincronización y aparecerán en la galería automáticamente.
Miniaturas rápidas
El indexador en segundo plano genera miniaturas en varios tamaños, almacenadas en caché en el disco para que los visitantes tengan un desplazamiento fluido incluso en cargas en frío.
EXIF y vista de mapa
Lee metadatos EXIF para potenciar páginas de información por foto, vistas de mapa geoetiquetadas y búsqueda por cámara, fecha o etiqueta.
Búsqueda y filtrado
Buscá por rango de fechas, ubicación, caras, etiquetas, calificaciones o nombre de archivo sin indexadores externos — todos los metadatos permanecen en la base de datos local de SQLite.
Compartir y privacidad
Generar enlaces compartibles por álbum con contraseñas opcionales y fechas de vencimiento, o restringir álbumes solo a usuarios autenticados.
Biblioteca de solo lectura
El directorio de imágenes está montado en modo de solo lectura para que el servidor no pueda modificar o eliminar accidentalmente las fotos originales durante los escaneos o la generación de miniaturas.
¿Por qué ejecutar PiGallery2 en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.