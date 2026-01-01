Implementá Trino con instalación en un clic.
Motor de consultas SQL distribuido de alta velocidad para ejecutar análisis federados a través de lagos de datos, almacenes de datos y bases de datos operacionales.
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Lo que podés crear con Trino
Trino es un motor de consultas SQL distribuido de alto rendimiento desarrollado originalmente en Facebook como Presto y ahora mantenido por la Trino Software Foundation. Permite a analistas e ingenieros ejecutar consultas SQL ANSI interactivas en fuentes de datos heterogéneas —almacenamiento de objetos, bases de datos relacionales, message brokers e índices de búsqueda—, uniéndolas y agregándolas como si residieran en un único almacén, sin ETL ni movimiento de datos.
Alojar Trino en tu propio VPS les da a los equipos de datos una capa de consulta federada que controlan por completo, sin tarifas por consulta ni dependencia de un proveedor. La interfaz de usuario web incluida muestra las consultas en ejecución, la utilización de los workers y los planes de ejecución para que los operadores puedan depurar el rendimiento y ajustar los recursos del clúster directamente desde el navegador.
Funciones principales de Trino
Consultas SQL federadas
Conectá docenas de fuentes de datos a través de conectores pluggables y combinalos en una única sentencia SQL ANSI sin staging ni ETL.
Motor masivamente paralelo
La ejecución vectorizada en memoria y la planificación adaptativa de consultas ofrecen una latencia interactiva en data lakes y almacenes de datos a escala de terabytes.
Amplio catálogo de conectores
Conectores oficiales para Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra y más.
Consola web integrada
La UI basada en navegador muestra las consultas en ejecución y finalizadas, el estado de los workers, las métricas a nivel de etapa y los planes de ejecución para una depuración rápida del rendimiento.
ANSI SQL con extensiones
SQL estándar completo con funciones de ventana, joins laterales, arrays, mapas, JSON, tipos geoespaciales y funciones definidas por el usuario.
JDBC, ODBC y Python
Los controladores y clientes plug-and-play conectan herramientas de BI como Tableau, Superset y Metabase, además de notebooks de ciencia de datos y pipelines de ETL.
¿Por qué ejecutar Trino en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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