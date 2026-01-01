Trino es un motor de consultas SQL distribuido de alto rendimiento desarrollado originalmente en Facebook como Presto y ahora mantenido por la Trino Software Foundation. Permite a analistas e ingenieros ejecutar consultas SQL ANSI interactivas en fuentes de datos heterogéneas —almacenamiento de objetos, bases de datos relacionales, message brokers e índices de búsqueda—, uniéndolas y agregándolas como si residieran en un único almacén, sin ETL ni movimiento de datos.

Alojar Trino en tu propio VPS les da a los equipos de datos una capa de consulta federada que controlan por completo, sin tarifas por consulta ni dependencia de un proveedor. La interfaz de usuario web incluida muestra las consultas en ejecución, la utilización de los workers y los planes de ejecución para que los operadores puedan depurar el rendimiento y ajustar los recursos del clúster directamente desde el navegador.