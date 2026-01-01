Implementá Dialoqbase con instalación en un clic.
Constructor de chatbots autohospedado con una base de conocimiento privada y proveedores de modelos de lenguaje y de incrustación conectables.
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Lo que podés crear con Dialoqbase
Dialoqbase es una plataforma de código abierto para construir chatbots personalizados basados en tu propia base de conocimientos. Documentos, sitios web, PDFs, repositorios de GitHub, audio y transcripciones de video pueden ser ingeridos e indexados usando PostgreSQL con pgvector, y luego consultados a través de cualquier modelo de lenguaje compatible — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, o una instancia de Local AI autoalojada. Cambiar de proveedor no requiere reindexar tus fuentes.
Alojar Dialoqbase en tu propio VPS mantiene los documentos propietarios, el historial de conversaciones y las claves API del proveedor bajo tu control, sin tarifas por mensaje ni dependencia de SaaS de terceros. Las integraciones de canales incorporadas te permiten publicar el mismo bot en Telegram, Discord, WhatsApp o un widget web incrustable.
Funciones principales de Dialoqbase
Biblioteca de conocimiento privada
Ingresá PDFs, sitios web, mapas de sitio, documentos de Word, repositorios de GitHub, texto sin formato y transcripciones de audio o video para basar cada bot en tus propios datos.
LLMs multiprovedor
Alterná entre OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama e IA Local sin reindexar tus fuentes o reescribir las indicaciones.
Búsqueda vectorial de Postgres
Las incrustaciones vectoriales residen en PostgreSQL con pgvector, por lo que una única base de datos alimenta los metadatos, el historial de conversaciones y la búsqueda de similitud.
Integraciones de canales
Publicá el mismo bot en Telegram, Discord, WhatsApp o un widget web incrustable desde una única configuración.
Widget web incrustable
Insertá una etiqueta de script corta en cualquier sitio para que tu bot funcione como un widget de chat flotante sin escribir código de front-end.
Acceso a la API REST
Una API REST te permite activar conversaciones, reentrenar con nuevas fuentes y canalizar respuestas en aplicaciones y automatizaciones personalizadas.
¿Por qué ejecutar Dialoqbase en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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