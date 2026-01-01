Implementá Mixpost en un clic.
Plataforma autohospedada de programación y gestión de redes sociales, creada como una alternativa a Buffer, Hootsuite y otros programadores comerciales.
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Lo que podés crear con Mixpost
Mixpost es una plataforma autoalojada de programación y gestión de redes sociales, creada como una alternativa gratuita a Buffer, Hootsuite y otros programadores comerciales de redes sociales. Permite a agencias, especialistas en marketing y creadores individuales planificar, programar y publicar contenido en múltiples redes sociales desde un único calendario, sin tarifas por cuenta, límites de publicaciones o cuotas de análisis. La interfaz de usuario web limpia ofrece programación visual de contenido, una biblioteca de medios, plantillas de publicaciones y renderizado de vista previa por plataforma.
Alojar Mixpost en tu propio VPS mantiene cada publicación, cola programada, evento analítico y cuenta social conectada dentro de tu infraestructura, en lugar de pasar por un SaaS de terceros que podría cambiar los precios o imponer límites de tasa de API.
Funciones principales de Mixpost
Programación multiplataforma
Programá publicaciones para Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon y más, desde un calendario unificado con vista previa y personalización por plataforma.
Calendario de arrastrar y soltar
Calendario de contenido visual con reprogramación de arrastrar y soltar, categorías codificadas por colores y operaciones masivas para organizar campañas a lo largo de varias semanas.
Biblioteca multimedia
Biblioteca multimedia integrada con carga de imágenes y videos, detección automática de formato y activos reutilizables en publicaciones y plantillas.
Múltiples espacios de trabajo
Organizá cuentas y campañas en espacios de trabajo separados con permisos de usuario por espacio de trabajo — ideal para agencias que gestionan muchos clientes.
Flujos de aprobación
Las colas de aprobación opcionales permiten a los miembros del equipo redactar publicaciones para revisión antes de que sean programadas o publicadas, apoyando los flujos de trabajo de los clientes de la agencia.
REST API
La API REST completa permite integraciones con herramientas externas — generadores de contenido, paneles de análisis o formularios de registro personalizados que alimentan colas.
¿Por qué ejecutar Mixpost en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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