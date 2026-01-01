Implementá FusionAuth en una instalación de un clic.
Plataforma autohospedada de gestión de identidad y acceso de clientes con OAuth, SAML, inicio de sesión social, MFA y una API pensada para desarrolladores.
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Lo que podés crear con FusionAuth
FusionAuth es una plataforma de gestión de identidad y acceso de clientes, diseñada específicamente para desarrolladores — una alternativa autoalojada a Auth0, Okta y Cognito que ofrece OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, inicios de sesión sociales, autenticación multifactor, inicio de sesión sin contraseña y una API REST integral. Originalmente creada por Inversoft para aplicaciones de consumo de alto tráfico, escala desde un único inquilino hasta millones de usuarios en el mismo deploy.
Alojar FusionAuth en tu VPS mantiene cada cuenta de usuario, hash de contraseña, token de OAuth y registro de auditoría dentro de tu propia infraestructura en lugar de depender de un proveedor de identidad externo que podría cambiar los precios o los términos. La Community Edition es totalmente gratuita e incluye las funciones principales de autenticación y autorización utilizadas en la mayoría de los deploys de producción.
Funciones principales de FusionAuth
OAuth, OIDC y SAML
Servidor completo de OAuth 2.0, OpenID Connect y SAML 2.0 con flujos de concesión de código de autorización, PKCE, dispositivo y credenciales de cliente listos para usar.
Inicio de sesión social y empresarial
Inicio de sesión social nativo para Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn y Twitter, además de la federación genérica OIDC y SAML para clientes empresariales.
Autenticación multifactor
Aplicaciones de autenticación TOTP, SMS, correo electrónico y claves de acceso FIDO2 WebAuthn con políticas adaptativas que se ajustan basadas en señales de riesgo.
Multitenant por su diseño
Aísle usuarios, aplicaciones y configuraciones en inquilinos separados para la multi-tenencia SaaS, la separación de clientes de agencia o las cuentas de socios B2B.
Páginas de login tematizables
Personalizá las páginas de inicio de sesión, registro y gestión de cuentas alojadas con los colores de tu marca, logotipos y textos a través de un editor de plantillas Mustache.
REST API para todo
Cada operación en la interfaz de administración también está disponible a través de una API REST documentada y bibliotecas cliente dedicadas para Java, Node, Python, Go y más.
¿Por qué ejecutar FusionAuth en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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