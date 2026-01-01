FusionAuth es una plataforma de gestión de identidad y acceso de clientes, diseñada específicamente para desarrolladores — una alternativa autoalojada a Auth0, Okta y Cognito que ofrece OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, inicios de sesión sociales, autenticación multifactor, inicio de sesión sin contraseña y una API REST integral. Originalmente creada por Inversoft para aplicaciones de consumo de alto tráfico, escala desde un único inquilino hasta millones de usuarios en el mismo deploy.

Alojar FusionAuth en tu VPS mantiene cada cuenta de usuario, hash de contraseña, token de OAuth y registro de auditoría dentro de tu propia infraestructura en lugar de depender de un proveedor de identidad externo que podría cambiar los precios o los términos. La Community Edition es totalmente gratuita e incluye las funciones principales de autenticación y autorización utilizadas en la mayoría de los deploys de producción.