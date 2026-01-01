Implementá ThinkDashboard con instalación en un clic.
Panel de marcadores liviano y autoalojado con atajos de teclado y una interfaz minimalista basada en texto.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con ThinkDashboard
ThinkDashboard es un panel de marcadores minimalista y autoalojado, construido en Go y JavaScript puro, para personas que quieren una página de inicio de navegador rápida sin la sobrecarga de los paneles de control de homelab típicos. Los marcadores se agrupan en categorías, se organizan en varias páginas y se muestran a través de una interfaz limpia, priorizando el texto, que carga al instante en computadoras de escritorio y dispositivos móviles.
A cada marcador se le puede asignar un atajo de teclado, así que abrir un destino frecuente es tan rápido como presionar una tecla — sin mouse, sin menú desplegable de búsqueda, sin extensiones de terceros. Todos los datos residen en archivos JSON en un volumen persistente, lo que hace que las copias de seguridad sean triviales y mantiene tu colección de marcadores completamente en tu propio VPS en lugar de un servicio de marcadores alojado.
Funciones principales de ThinkDashboard
Atajos del teclado
Asigná una tecla a cualquier marcador y abrilo al instante desde el panel de control sin tocar el mouse.
UI de texto minimalista
Una interfaz limpia basada en texto mantiene el foco en tus enlaces en lugar de widgets, paneles del clima o mosaicos de servicios.
Marcadores categorizados
Organizá los enlaces en categorías personalizadas distribuidas en varias páginas del panel de control para una clara separación de contextos.
Personalización del tema
Alterná entre temas oscuros y claros o creá variantes de color personalizadas ilimitadas directamente desde la página de configuración.
Almacenamiento de archivos JSON
Todos los marcadores, páginas y configuraciones se almacenan como archivos JSON planos en un volumen persistente para facilitar las copias de seguridad y el control de versiones.
Diseño responsivo
El diseño se adapta a teléfonos y tablets para que tu página de inicio sea igual de rápida de usar lejos del escritorio.
¿Por qué ejecutar ThinkDashboard en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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