ThinkDashboard es un panel de marcadores minimalista y autoalojado, construido en Go y JavaScript puro, para personas que quieren una página de inicio de navegador rápida sin la sobrecarga de los paneles de control de homelab típicos. Los marcadores se agrupan en categorías, se organizan en varias páginas y se muestran a través de una interfaz limpia, priorizando el texto, que carga al instante en computadoras de escritorio y dispositivos móviles.

A cada marcador se le puede asignar un atajo de teclado, así que abrir un destino frecuente es tan rápido como presionar una tecla — sin mouse, sin menú desplegable de búsqueda, sin extensiones de terceros. Todos los datos residen en archivos JSON en un volumen persistente, lo que hace que las copias de seguridad sean triviales y mantiene tu colección de marcadores completamente en tu propio VPS en lugar de un servicio de marcadores alojado.