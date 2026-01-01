Implementá TeamMapper en un solo clic.
Herramienta de mapas mentales colaborativa en tiempo real y autoalojada para que los equipos generen ideas, planifiquen y las estructuren en conjunto.
Elegí un plan VPS para TeamMapper
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con TeamMapper
TeamMapper es una aplicación de mapas mentales de código abierto que permite a los equipos crear, compartir y editar mapas mentales juntos en tiempo real a través de WebSockets. Construida como sucesora del proyecto mindmapp descontinuado, se enfoca en la colaboración sin requerir cuentas de usuario — compartí un enlace con permisos de solo lectura o edición y los miembros del equipo pueden unirse a la sesión inmediatamente.
Alojar TeamMapper en tu propio VPS mantiene las sesiones de lluvia de ideas, los planes de proyectos y el conocimiento del equipo completamente en la infraestructura que vos controlás. Por defecto, los mapas mentales se eliminan automáticamente después de 30 días para cumplir con el GDPR, y la ventana de retención configurable permite a los equipos en entornos regulados ajustar el comportamiento de privacidad para que coincida con sus propias políticas sin depender de un proveedor SaaS externo.
Funciones principales de TeamMapper
Colaboración en tiempo real
WebSocket-based sessions let multiple teammates edit the same mindmap simultaneously, with changes appearing instantly for everyone connected to the map.
No uso compartido de cuenta
Compartí un mapa mental con un enlace o código QR usando permisos de solo lectura o de edición — los invitados pueden unirse sin crear una cuenta ni iniciar sesión.
Personalización avanzada de Nodos
Agregá imágenes, íconos, colores, estilos de fuente e hipervínculos a los nodos para transformar esquemas planos en diagramas visualmente estructurados adecuados para presentaciones.
Importación y Exportación
Mover mapas mentales dentro y fuera de TeamMapper usando formatos JSON, Mermaid, SVG, PDF o PNG para compartir con las partes interesadas o archivar sin conexión.
Valores predeterminados amigables con el RGPD
Los mapas mentales se eliminan automáticamente después de un período de retención configurable (30 días por defecto), lo que ayuda a los equipos a cumplir con los requisitos de privacidad sin necesidad de limpieza manual.
Deshacer y Atajos
El historial completo de deshacer/rehacer y un conjunto exhaustivo de atajos de teclado mantienen el editor rápido para usuarios avanzados que construyen mapas mentales grandes o profundamente anidados.
¿Por qué ejecutar TeamMapper en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Apache Answer
Plataforma de preguntas y respuestas de código abierto para compartir el conocimiento del equipo y construir una comunidad