Implementá Linkding con un clic.
Gestor de marcadores minimalista y autoalojado con organización basada en etiquetas y búsqueda de texto completo.
Elegí un plan VPS para Linkding
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Linkding
Linkding es un gestor de marcadores autoalojado, optimizado para la velocidad y la simplicidad. Extrae automáticamente los títulos y descripciones de las páginas cuando guardás un enlace, admite el etiquetado jerárquico y ofrece una potente búsqueda de texto completo en toda tu colección. Su interfaz despejada mantiene el foco en tus marcadores y no en la herramienta en sí.
Alojar Linkding en tu propio VPS mantiene tus hábitos de navegación e intereses de investigación completamente privados, sin anuncios, sin seguimiento y sin acceso de terceros. Un único contenedor liviano con almacenamiento SQLite significa un uso mínimo de recursos y un mantenimiento sencillo.
Funciones principales de Linkding
Organización basada en etiquetas
Organice marcadores con etiquetas jerárquicas y autocompletado para categorizar rápidamente y recuperar enlaces guardados.
Búsqueda de texto completo
Buscá en los títulos de los marcadores, descripciones y en el contenido de las páginas archivadas para encontrar exactamente lo que guardaste.
Archivado automático
Archivá capturas de pantalla completas de las páginas al momento de guardar para que el contenido guardado en favoritos siga siendo accesible incluso cuando las URL originales desaparezcan.
Extensiones del navegador
Guardá páginas en Linkding directamente desde tu navegador con extensiones dedicadas para Chrome y Firefox.
Acceso a la API REST
Automatizá la gestión de marcadores e integrala con otras herramientas a través de una API REST limpia.
¿Por qué ejecutar Linkding en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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