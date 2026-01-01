Linkding es un gestor de marcadores autoalojado, optimizado para la velocidad y la simplicidad. Extrae automáticamente los títulos y descripciones de las páginas cuando guardás un enlace, admite el etiquetado jerárquico y ofrece una potente búsqueda de texto completo en toda tu colección. Su interfaz despejada mantiene el foco en tus marcadores y no en la herramienta en sí.

Alojar Linkding en tu propio VPS mantiene tus hábitos de navegación e intereses de investigación completamente privados, sin anuncios, sin seguimiento y sin acceso de terceros. Un único contenedor liviano con almacenamiento SQLite significa un uso mínimo de recursos y un mantenimiento sencillo.